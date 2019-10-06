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Denizlispor’un 3 puan hasreti sürüyor

DENİZLİSPOR HABERLERİ  | 06.10.2019 15:02 | Son Güncelleme

2019-2020 sezonuna hızlı başlayan Denizlispor, ligin 7 haftasında oynadığı BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında aldığı 5-1 lik mağlubiyetin ardından 3 puan hasretini 5. haftaya taşıdı.

Denizlispor’un 3 puan hasreti sürüyor

BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanına büyük ümitlerle giden Horoz sahadan 5-1'lik skorla mağlup ayrılarak 3 puan hasretini dindiremedi.

Yeşil-siyahlı ekip ligin 1 ve 2. haftalarında Galatasaray ile Antalyaspor’u 2-0’lık skorlara geçerek lige hızlı başlamasına rağmen devamını getiremedi. Göztepe ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada 0-0 berabere kalan Denizlispor sonrasında kendi evinde oynadığı 4. hafta maçında ise Konyaspor’a 1-0’lık skor ile boyun eğdi. Ardından Kayseri deplasmanına giden yeşil-beyazlı ekip burada da rakibi ile 1-1 berabere kaldı.

Yine kendi evinde Kasımpaşa ile karşılaşan Horoz rakibine attığı tek gole cevap veremeyince sahadan yenik ayrıldı. Umutlarını Malatya deplasmanına taşıyan Denizlispor sahadan 5-1’lik gibi farklı bir skorla ayrıldı.
Üst üste kurtardığı penaltılar ile adından bir süredir bahsettiren Denizlispor’un başarılı file bekçisi Stachowiak ise kalesinde son BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında 5 gol birden gördü.

Yeşil-siyahlı ekip milli takımlar arasından sonra oynadığı karşılaşmalardaki 3 puan hasretini aldığı BtcTurk Yeni Malatyaspor yenilgisi ile 5. haftaya taşımış oldu.

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Anahtar Kelimeler:
BtcTurk Yeni Malatyaspor Denizlispor Spor Toto Süper Lig

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