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Denizlispor, Yalçın Koşukavak'ı açıkladı

DENİZLİSPOR HABERLERİ  | 15.12.2020 12:19 | Son Güncelleme

Denizlispor, Robert Prosinecki ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör Yalçın Koşukavak ile anlaştı.

Denizlispor, Yalçın Koşukavak'ı açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'un yeni teknik direktörü belli oldu.

Robert Prosinecki ile yolların ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Kenan Atik ile yola devam eden yeşil - siyahlılar, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile anlaşmaya vardı.

Yeşil-siyah kulüp, 48 yaşındaki teknik adam ile imzaların atıldığını duyurdu.

Yalçın Koşukavak, son olarak TFF 1. Lig takımlarından Altay'ı çalıştırmıştı. Öte yandan Yalçın Koşukavak, Fenerbahçe'de altyapı sorumlusu olarak gündeme gelmişti.

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