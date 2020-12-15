Denizlispor, Yalçın Koşukavak'ı açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'un yeni teknik direktörü belli oldu.
Robert Prosinecki ile yolların ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Kenan Atik ile yola devam eden yeşil - siyahlılar, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile anlaşmaya vardı.
Yeşil-siyah kulüp, 48 yaşındaki teknik adam ile imzaların atıldığını duyurdu.
Yalçın Koşukavak, son olarak TFF 1. Lig takımlarından Altay'ı çalıştırmıştı. Öte yandan Yalçın Koşukavak, Fenerbahçe'de altyapı sorumlusu olarak gündeme gelmişti.
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