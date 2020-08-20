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Denizlispor yeni sezona çift idmanla hazırlanıyor

DENİZLİSPOR HABERLERİ  | 20.08.2020 11:28 | Son Güncelleme

Denizlispor, yeni sezon hazırlıklarına günde çift idmanla tam gaz devam ediyor.

Denizlispor yeni sezona çift idmanla hazırlanıyor

Denizlispor yeni sezona çift idmanla hazırlanıyor. Teknik direktör Robert Prosinecki yönetimindeki ilk çalışmalara başlayan futbolcular, sabah spor salonunda güç ve kuvvet çalışması yaptı.

Çalışmaya tüm futbolcular katılırken Denizlispor akşam Haluk Ulusoy Tesisleri'nde sahada çalışmalarına devam edecek. Öte yandan Denizlispor’un Sağlık sponsoru olan Özel Denizli Cerrahi Hastanesine giden Teknik Direktör Robert Prosinecki ve teknik heyete sezon öncesi sağlık taraması yapıldı.

(İHA)

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