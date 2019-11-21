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Denizlispor'da futbolcular temkinli

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 21.11.2019 11:57 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 12. haftasında evinde Çaykur Rizespor'la karşılaşacak Yukatel Denizlispor'da Portekizli sağ bek Tiago Lopes, hedef konusunda iddialı konuşmanın doğru olmadığını söyledi.

Denizlispor'da futbolcular temkinli

Tecrübeli savunmacı, "Durumun aslında çok pozitif olmadığını biliyoruz. Bu durumu tersine çevirebilmek için çok çalışıyoruz. Bizim maç maç ilerlememiz gerekiyor. İlk sezonda ilk 5 hedefi bana göre konulmaması gerekiyor. Böyle hedefler koymak çok sağlıklı olmayabilir" dedi.

Lopes, "Ligde kalıcı olmak önemli. Orta sıralarda olmalıyız. Kulüp bu sezon ligde kalırsa gelecek sezonlar için daha iyi bir ortam oluşacağını düşünüyorum. Bu sezon her maça ayrı bir final olarak bakmamız gerekiyor" diye konuştu.

Burak Çalık ise milli arada iyi çalıştıklarını kaydederek, "Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. İçerde kazanmamız gerekiyor. Aslında kötü oynamıyoruz. İyi çalıştık, karşılığını almak istiyoruz. Herkes kazanmamız gerektiğini biliyor" yorumu yaptı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Tiago Lopes Beşiktaş Yukatel Denizlispor

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Adam doğru söylemiş Başkanları gibi bir maç kazanınca UEFA'ya gideceğiz demiyor en azından :)
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