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'Çok çalışıyoruz, kazanacağız'

DENİZLİSPOR HABERLERİ  | 18.11.2019 12:39 | Son Güncelleme

Süper Lig’in 12. haftasında Rizespor’u ağırlayacak olan Denizlispor, milli arayı iyi değerlendirdi. Denizlispor Başkanı Ali Çetin de bu mücadeleye ilişkin yaptığı açıklamada, "Çok çalışıyoruz. Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

'Çok çalışıyoruz, kazanacağız'

Süper Lig’e iyi bir başlangıç yapmasına rağmen, üst üste aldığı kötü skorlar ile 14. sıraya gerileyen Denizlispor, Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile yeni bir çıkış yakaladı. Ligin 12. haftasında evinde Rizespor ile karşılaşacak Denizlispor, çalışmalarını 3 puan parolası ile sürdürüyor.

"3 PUAN ALMAK İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ"

Yeşil-siyahlı takım hazırlıklarına devam ederken, kulüp başkanı Ali Çetin de zorlu mücadele ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Milli takım arasını çok iyi değerlendirdiklerini ifade eden Çetin, "Çok çalışıyoruz. 3 günlük tatil arasından sonra yoğun antrenmanlar yaptık. İnşallah Rizespor maçına kadar hazırlıkları tamamlayıp, farklı bir Denizlispor izletiriz. Hedefimiz 3 puan, kolay bir maç değil. Bizim için önemli olan rakipler. Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu.
Yeşil-siyahlı taraftarlara da seslenen Çetin, "Her zaman bize sahip çıkmaya devam ediyorlar. Bu maçta da tribünlerin dolacağına inancım tam" şeklinde konuştu.

A Milli Futbol Takımı’nın başarısı hakkında da konuşan Ali Çetin, "Gurur duydum. Ben de İzlanda maçındaydım. Cumhurbaşkanımız ile izledik. Milli takım eski günlerine dönmüş, gurur duyduk" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Yukatel Denizlispor Ali Çetin

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ne oldum demeyeceksin başkan. İlk 3~4 hafta da böbürlenip duruyordun ne oldu? İlk 5 de olacaktınız öyle diyordun ne oldu? Şimdi küme düşmeyecek bu takım demeye başladın değil mi. Ne oldum demeyeceksin, seneler sonra geldiğin lig de az adaplı olacaksın.
denizli kümeye
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