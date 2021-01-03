SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Rodallega geçen sezon attığı gol sayısını geçti

Rodallega geçen sezon attığı gol sayısını geçti

FUTBOL HABERLERİ  | 03.01.2021 13:59 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor'la 2-2 berabere kalan Yukatel Denizlispor'un ilk golünü atan Hugo Rodallega, 7 gole ulaşarak, geçen sezonki 6 gollük performansını şimdiden geride bıraktı.

Rodallega geçen sezon attığı gol sayısını geçti

Demir Grup Sivasspor beraberliğiyle puanını 13'e çıkaran Yukatel Denizlispor, averajla 19. sırada yer alıyor. Ligde 16 gol atıp kalesinde 26 gol gören Ege temsilcisinde dün takımının ilk golünü kaydeden Hugo Rodallega, gol sayısını 7'ye çıkardı.

Yeşil-siyahlı ekipte geçen sezon 6 gol kaydeden Kolombiyalı forvet, henüz 16. haftada geçen sezonki performansını geride bıraktı. Bu sezon Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor ve Demir Grup Sivasspor maçlarında birer, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında ise 2 gole imza atan golcü futbolcu, Süper Lig kariyerinde 168 maçta 62 gol kaydetti.

Rodallega, 2015-2016 sezonunda Akhisarspor formasıyla 19 gole ulaştığı Süper Lig'de, 2016-2017'de Akhisarspor ve Trabzonspor'da 10 gol bulduktan sonra bordo-mavili ekiple 2017-2018'de 5 ve 2018-2019'da ise 15 gol atmıştı.

DENİZLİSPOR'UN RAKİBİ HES KABLO KAYSERİSPOR

Denizlispor, Süper Lig'in 17. haftasında 6 Ocak Çarşamba günü sahasında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak. Yeşil-siyahlı ekipte dördüncü sarı kartını görerek cezalı duruma düşen Radoslaw Murawski, Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Hugo Rodallega, Muris Mesanovic, Mustafa Yumlu ve Zakarya Bergdich ise ceza sınırında bulunuyor.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKoronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imajKoronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imaj
Sivas'ta gol düellosuSivas'ta gol düellosu
İşte Sergen Yalçın’ın muhtemel 11’iİşte Sergen Yalçın’ın muhtemel 11’i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor
Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor
Süper miniyle cesur pozlar! 'Arkadan...'
Süper miniyle cesur pozlar! 'Arkadan...'
Süper Lig'de korkutan olay
Süper Lig'de korkutan olay
NBA yıldızından Hadise paylaşımı!
NBA yıldızından Hadise paylaşımı!
Süper Lig ekipleri Melih Okutan'ın peşinde
Süper Lig ekipleri Melih Okutan'ın peşinde
G.Saray'ın listesindeydi! Onyekuru'da flaş gelişme
G.Saray'ın listesindeydi! Onyekuru'da flaş gelişme
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Yılın ilk bombası! İşte yeni takımı...
Yılın ilk bombası! İşte yeni takımı...
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Galatasaraylı Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı!
Galatasaraylı Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı!
Ibrahimovic'ten Ebru Gündeş'e mesaj
Ibrahimovic'ten Ebru Gündeş'e mesaj
Mesut Özil'in yeni oyuncağı dudak uçuklattı
Mesut Özil'in yeni oyuncağı dudak uçuklattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursaspor'un yükselişi sürüyor
Bursaspor'un yükselişi sürüyor
Rodallega geçen sezon attığı gol sayısını geçti
Rodallega geçen sezon attığı gol sayısını geçti
Süper Lig ekipleri Melih Okutan'ın peşinde
Süper Lig ekipleri Melih Okutan'ın peşinde
ÖZET | Sivasspor - Denizlispor maç sonucu: 2-2
Sivas'ta gol düellosu
ÖZET | BB Erzurumspor - Gaziantep FK maç sonucu: 1-1
Erzurum'da kazanan olmadı
Premier Lig'de Burnley-Fulham maçına Kovid-19 engeli
Burnley-Fulham maçına Kovid-19 engeli
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.