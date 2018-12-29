SPOR

Denver Nuggets 102 - 99 San Antonio Spurs

NBA HABERLERİ  | 29.12.2018 11:33 | Son Güncelleme

NBA'de Denver Nuggets, sahasında San Antonio Spurs'u 102-99 mağlup etti. Jamal Murray 31 sayıyla yıldızlaştı.

Denver Nuggets 102 - 99 San Antonio Spurs

Batı Konferansı lideri Denver Nuggets, konuk ettiği San Antonio Spurs'u üç sayı farkla yenerek sahasında üst üste 8. galibiyetine imza attı. Ev sahibi ekipte Jamal Murray 31 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, San Antonio Spurs'ta LaMarcus Aldride 24 sayı üretti.

CEDİLİ CAVALIERS GALİBİYETİ UNUTTU
Deplasmanda Miami Heat ile karşılaşan Cleveland Cavaliers, rakibine 118-94 yenilerek üst üste beşinci mağlubiyetini aldı. Cavaliers'ta 28 dakika süre alan milli basketbolcu Cedi Osman, 12 sayı, 5 ribaunt, 1 asistlik performans sergiledi. Miami Heat'te Justise Winslow 24 sayı, 11 ribaunt ile "double double" yaptı.

SONUÇLAR
Charlotte Hornets-Brooklyn Nets: 100-87
Indiana Pacers-Detroit Pistons: 125-88
Orlando Magic-Toronto Raptors: 116-87
Washington Wizards-Chicago Bulls: 92-101
Miami Heat-Cleveland Cavaliers: 118-94
Minnesota Timberwolves-Atlanta Hawks: 120-123
New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks: 114-112
Denver Nuggets-San Antonio Spurs: 102-99
Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder: 102-118
Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers: 107-118

PARTNERİzinsiz yatak odasına girince...İzinsiz yatak odasına girince...
Lakers'ı Bogdanovic yıktıLakers'ı Bogdanovic yıktı
Cedi'nin 10 sayısı Cleveland'a yetmediCedi'nin 10 sayısı Cleveland'a yetmedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
denver nuggets san antonio spurs NBA

En Çok Okunan Haberler

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Filipinler'de 7,2 büyüklüğünde deprem

Filipinler'de 7,2 büyüklüğünde deprem

G.Saray yıldız ismin transferini bitirdi

G.Saray yıldız ismin transferini bitirdi

Serdar Aziz'in yeni takımı belli oldu

Serdar Aziz'in yeni takımı belli oldu

Efsane kulübe küme düşme cezası!

Efsane kulübe küme düşme cezası!

Ozan Kabak'tan G.Saray'a şok cevap!

Ozan Kabak'tan G.Saray'a şok cevap!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Harden, Lakers'a patladı

Harden, Lakers'a patladı

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Westbrook tarihe geçti

Westbrook tarihe geçti

NBA FETÖ'cü Enes Kanter'i yok saydı!

NBA FETÖ'cü Enes Kanter'i yok saydı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denver Nuggets 102 - 99 San Antonio Spurs

Denver evinde kral

Los Angeles Lakers'ı Bogdan Bogdanovic yıktı

Lakers'ı Bogdanovic yıktı

Cedi Osman'ın 10 sayısı Cleveland'a yetmedi

Cedi'nin 10 sayısı Cleveland'a yetmedi

Cleveland Caveliers Chicago Bulls'a 112-92 mağlup oldu

Cedi'nin 17 sayısı yetmedi

Philadelphia 76ers 126 - 101 Toronto Raptors

Furkan Korkmaz'dan 16 sayı

Los Angeles Lakers Lebron James'le kazandı

Lakers Lebron James'le kazandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.