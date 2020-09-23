Denver Nuggets seride ilk galibiyetini aldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers'ı 114-106 yenen Denver Nuggets, Batı Konferansı finalinde ilk galibiyetini alarak seriyi 2-1'e getirdi.
NBA play-off turuna, Denver Nuggets ile Los Angeles Lakers arasındaki Batı Konferansı final serisinin 3. maçıyla devam edildi. Maç boyunca sert savunma yapan Nuggets, rakibini 114-106 yenerek serinin ilk galibiyetini elde etti ve skoru 2-1 yaptı.
Nuggets'ta Jamal Murray 28 sayı, 12 asist , 8 ribaunt, Nikola Jokic ise 22 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaparken, Jerami Grant 26, Monte Morris 14 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.
Lakers'ta all-star Lebron James 30 sayı, 11 asist ve 10 ribauntla "triple-double" yaparken, Anthony Davis'in de 27 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. NBA'e, Doğu Konferansı final serisinde Miami Heat-Boston Celtics maçıyla devam edilecek.
KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS
Rıdvan Dilmen'den derbi tahmini!
Beşiktaş'ın rakibi İstanbul'a geldi
Fenerbahçe'de derbi mesaisi
''Galatasaray'a transfer olacağım''
İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti!
Transfer resmen açıklandı! İşte Sörloth'un rekor bonservisi...
Sörloth imza atmak için Almanya'da!
Yalçın Ayhan futbolu bıraktığını açıkladı
Vidal'ı 1 milyon euroya transfer ettiler!
Beşiktaş, Ryan Babel'i geri çevirdi!
Canlı yayını terk etti: Bir daha seninle aynı programa çıkmam
Vedat Muriç'e koronavirüs şoku! Test sonucu...
Okuyucu Yorumları 0 yorum