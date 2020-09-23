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Denver Nuggets seride ilk galibiyetini aldı

NBA HABERLERİ  | 23.09.2020 10:32 | Son Güncelleme

NBA'de Los Angeles Lakers'ı 114-106 yenen Denver Nuggets, Batı Konferansı finalinde ilk galibiyetini alarak seriyi 2-1'e getirdi. Nuggets'ta Jamal Murray 28 sayı, 12 asist , 8 ribaunt, Nikola Jokic ise 22 sayı, 10 ribauntla double-double yaparken, Jerami Grant 26, Monte Morris 14 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu. Lakers'ta ise all-star Lebron James 30 sayı, 11 asist ve 10 ribauntla triple-double yaparken, Anthony Davis'in de 27 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Denver Nuggets seride ilk galibiyetini aldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers'ı 114-106 yenen Denver Nuggets, Batı Konferansı finalinde ilk galibiyetini alarak seriyi 2-1'e getirdi.

NBA play-off turuna, Denver Nuggets ile Los Angeles Lakers arasındaki Batı Konferansı final serisinin 3. maçıyla devam edildi. Maç boyunca sert savunma yapan Nuggets, rakibini 114-106 yenerek serinin ilk galibiyetini elde etti ve skoru 2-1 yaptı.

Nuggets'ta Jamal Murray 28 sayı, 12 asist , 8 ribaunt, Nikola Jokic ise 22 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaparken, Jerami Grant 26, Monte Morris 14 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Lakers'ta all-star Lebron James 30 sayı, 11 asist ve 10 ribauntla "triple-double" yaparken, Anthony Davis'in de 27 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. NBA'e, Doğu Konferansı final serisinde Miami Heat-Boston Celtics maçıyla devam edilecek.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS

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