''Depay ile dudak dudağa öpüşüyoruz'' Hollanda Teknik Direktörü Van Gaal'den flaş sözler

Hollanda'nın teknik direktörü Louis Van Gaal, basın toplantısında konuştu. Angel Di Maria'nın geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda kendisi için "Birlikte çalıştığım en kötü teknik direktör Van Gaal" sözlerinin hatırlatılması üzerine flaş bir ifade kullandı. Depay örneğini veren Van Gaal o anlarda izleyenleri kahkahaya boğdu.

"DEPAY İLE DUDAK DUDAĞA..."

Van Gaal, "Angel Di Maria'nın bunu söylemesine çok üzüldüm. Yanımda Memphis Depay oturuyor. O da o zamanlar Manchester United'daydı ve aynı şeyleri yaşadık, şimdi Depay'la dudaktan öpüşüyoruz" ifadelerini kullandı.

"İNSANLAR GÜLÜYOR AMA..."

Van Gaal, "İnsanlar gülüyor ama Depay'ı o dönem Manchester United'da hücumcular listesinde son sıraya koymuştum. Bir teknik direktör sebepsiz olarak bunu yapmaz. Belki de yanlış bir karardı. Bakalım Arjantin maçında birbirimize ne kadar iyi davranacağız." diye konuştu.



