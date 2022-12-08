SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. 2022 Dünya Kupası
  4. ''Depay ile dudak dudağa öpüşüyoruz'' Hollanda Teknik Direktörü Van Gaal'den flaş sözler

''Depay ile dudak dudağa öpüşüyoruz'' Hollanda Teknik Direktörü Van Gaal'den flaş sözler

08.12.2022 23:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda Teknik Direktörü Louis Van Gaal, Arjantin maçı öncesi konuştu. Deneyimli teknik adam, kendisi için konuşan Angel Di Maria'ya ilginç bir cevap verdi. Verdiği cevap sonrası Van Gaal'in açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

''Depay ile dudak dudağa öpüşüyoruz'' Hollanda Teknik Direktörü Van Gaal'den flaş sözler
Memphis Depay

Memphis Depay

HOL Hollanda
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Hollanda'nın teknik direktörü Louis Van Gaal, basın toplantısında konuştu. Angel Di Maria'nın geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda kendisi için "Birlikte çalıştığım en kötü teknik direktör Van Gaal" sözlerinin hatırlatılması üzerine flaş bir ifade kullandı. Depay örneğini veren Van Gaal o anlarda izleyenleri kahkahaya boğdu.

"DEPAY İLE DUDAK DUDAĞA..."

2022-12-08T124433Z_122077800_UP1EIC80ZE70N_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-NED-ARG-PREVIEW

Van Gaal, "Angel Di Maria'nın bunu söylemesine çok üzüldüm. Yanımda Memphis Depay oturuyor. O da o zamanlar Manchester United'daydı ve aynı şeyleri yaşadık, şimdi Depay'la dudaktan öpüşüyoruz" ifadelerini kullandı.

"İNSANLAR GÜLÜYOR AMA..."

2022-12-08T124417Z_508248374_UP1EIC80ZDR0M_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-NED-ARG-PREVIEW

Van Gaal, "İnsanlar gülüyor ama Depay'ı o dönem Manchester United'da hücumcular listesinde son sıraya koymuştum. Bir teknik direktör sebepsiz olarak bunu yapmaz. Belki de yanlış bir karardı. Bakalım Arjantin maçında birbirimize ne kadar iyi davranacağız." diye konuştu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muslera'ya tarihi ceza yolda!Muslera'ya tarihi ceza yolda!
Galatasaray, dostluk maçında bir ilki yaşadı!Galatasaray, dostluk maçında bir ilki yaşadı!
G.Saray yıldız oyuncuya imzayı attırdı! 4 yıllık sözleşme...G.Saray yıldız oyuncuya imzayı attırdı! 4 yıllık sözleşme...
Anahtar Kelimeler:
Hollanda depay dünya kupası van gaal Louis Van Gaal maçın

En Çok Okunan Haberler

EYT'de yaş sınırı olacak mı? Bakan Bilgin Meclis'te konuştu

EYT'de yaş sınırı olacak mı? Bakan Bilgin Meclis'te konuştu

İfadeleri yürek yaktı: Annem saçlarımı tarar yanına gönderirdi

İfadeleri yürek yaktı: Annem saçlarımı tarar yanına gönderirdi

Dursun Özbek'in ağzından ilk kez Ronaldo açıklaması çıktı!

Dursun Özbek'in ağzından ilk kez Ronaldo açıklaması çıktı!

Muslera'ya tarihi ceza yolda!

Muslera'ya tarihi ceza yolda!

Galatasaraylıları çok sinirlendirdi

Galatasaraylıları çok sinirlendirdi

Hocasından olay yaratan açıklama: ''Aptal, düşüncesiz!''

Hocasından olay yaratan açıklama: ''Aptal, düşüncesiz!''

İlginizi Çekebilir

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Kelle paçadan sonra yeni favorisi: Dünyanın en sağlıklı besini

Kelle paçadan sonra yeni favorisi: Dünyanın en sağlıklı besini

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.