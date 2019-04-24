Deportivo Alaves 0 - 2 Barcelona (La Liga)

La Liga'da lider Barcelona ile Deportivo Alaves arasındaki 34. hafta mücadelesinin ilk yarısı golsüz sona erdi. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Carles Alena ve 60. dakikada penaltıdan Luis Suarez kaydetti.
Karşılaşmaya yedek başlayan Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, 61. dakikada Ousmane Dembele'nin yerine oyuna girdi.
Gecenin diğer maçında milli futbolcu Enes Ünal'ın forma giydiği Valladolid, sahasında Girona'yı 67. dakikada Michel'in attığı golle 1-0 mağlup etti.
Karşılaşmaya ilk on birde başlayan Enes Ünal, 88. dakikada yerini Moussa'ya bıraktı.
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Sezonu kapattı...
Yusuf Yazıcı için müthiş itiraf! 20 milyon...
Wolfsburg yeni hocasını açıkladı
Beşiktaş'a çifte sakatlık müjdesi
G.Saray'da ayrılık iddiası! Açıklama geldi
Ali Koç'tan Ersun Yanal açıklaması
Vefa Küçük başkanlığı torununa bıraktı
Florya’da 23 Nisan coşkusu
Robbie Fowler imzayı attı
Şampiyonluk iddiası bitti, arbede çıktı
Hakan Çalhanoğlu için karar verildi
1. Lig'de 8 gollü müthiş maç!
Yusuf Yazıcı'dan alkış alan hareket
Ronaldo Juventus'ta kalacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum