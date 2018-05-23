Deportivo'da Seedorf dönemi sona erdi

İspanya kulübü Deportivo La Coruna, Hollandalı teknik direktör Clarence Seedorf ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, şubat ayında göreve gelen 42 yaşındaki Seedorf'un gelecek sezon takımın başında olmayacağı bildirildi.
Futbolculuk döneminde ülkesinde Ajax, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Sampdoria, Inter, Milan ve Brezilya'da Botafogo forması giyen Seedorf, teknik direktörlük kariyerinde Deportivo'nun yanı sıra Milan ve Çin ekibi Shenzhen'de görev aldı.
Milli futbolcu Emre Çolak'ın da forma giydiği Deportivo La Coruna, İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) 29 puanda kalarak küme düşmüştü.
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