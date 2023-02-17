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Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? Bakan Özer tarih verdi! 10 ilde okulların ne zaman açılacağı belli oluyor!

17.02.2023 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem bölgesinde okulların ne zaman açılacağı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapılan son dakika açıklaması sonrası merak konusu oldu. "Şu ana kadar 35 bin 24 öğrenci diğer illerde nakillerini aldırdı" diyen Bakan Özer, eğitime ne zaman başlanacağını duyuracakları tarihi de verdi. Birçok kişi internette "10 ilde okullar ne zaman açılıyor?" sorusunu araştırıyor. Bakan Özer'in açıklamasında haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? İşte detaylar!

Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? Bakan Özer tarih verdi! 10 ilde okulların ne zaman açılacağı belli oluyor!

Deprem bölgesinde okulların ne zaman açılacağı belli oluyor. 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası eğitime ara verilmişti. Bakan Özer 10 ilde eğitime ne zaman başlanacağına yönelik kararın duyurulacağı tarihi açıkladı.

DEPREM BÖLGESİNDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Deprem bölgesinde okulların ne zaman açılacağı 21 Şubat 2023 Salı günü netleşecek.

Bakan Özer yaptığı açıklamada "10 ilde eğitime ne zaman başlanacağını salı günü açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

BAKAN ÖZER AÇIKLADI: "10 İLDE EĞİTİME NE ZAMAN BAŞLANACAĞINI SALI GÜNÜ AÇIKLAYACAĞIZ"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Şu anda 465 bin vatandaşımıza barınma imkanı sağlıyoruz. Pazartesi 71 ilde eğitime başlıyoruz. 10 ilde eğitime ne zaman başlanacağını salı günü açıklayacağız. Şu ana kadar 35 bin 24 öğrenci diğer illerde nakillerini aldırdı. Artık milli eğitim bakanlığı tüm imkanlarla yurtlara gelip öğrenci nakillerini otomatik olarak alacak. Deprem bölgesindeki 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerimin tüm ders kitaplarını bastırdık. Önümüzdeki günlerde dağıtacağız."

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