MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Deprem bölgesinde olan Aleyna Tilki'den Diyanet'e tepki! "Şu anda gözleri korku ve telaşla bakan..."

Deprem bölgesinde olan Aleyna Tilki'den Diyanet'e tepki! "Şu anda gözleri korku ve telaşla bakan..."

20.02.2023 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aleyna Tilki 11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çocuklar için harekete geçti. Hatay'a giden şarkıcı çocuklar için kampanyalar düzenlerken Diyanet'in fetvasına da sosyal medyadan tepki gösterdi.

Deprem bölgesinde olan Aleyna Tilki'den Diyanet'e tepki! "Şu anda gözleri korku ve telaşla bakan..."

Diyanet'in depremzede çocuklarla ilgili verdiği fetvada 'Evlatlık edilenle evlenme engeli yoktur' ifadesi büyük tepkilere yol açtı. Diyanet'e bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu, fetvanın bağlamından koparıldığını açıkladı.

Büyük yıkımın ardından depremzede çocuklar için Hatay'a giden ve kampanyalar düzenleyen Aleyna Tilki Diyanet'e sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Aleyna Tilki paylaşımında "Şu anda gözleri korku ve telaşla bakan, acısı dünyanın çatlaklarına kadar derinleşmiş çocukların en büyük ihtiyacı güven hissetmek, çocuk olduğunu bilmek ve oyun oynamaya devam edebilmek iken nasıl konu onların evlenmesine gelir? Bu akılalmaz zihniyete kardeşlerimizi harcatmayız!" dedi.

Kardeşi mezar başından paylaştı! Kahreden sözler: "3 gün belki de can çekiştiler..." Kardeşi mezar başından paylaştı! Kahreden sözler: "3 gün belki de can çekiştiler..."

Daha önce Dilan Çıtak, Murat Boz, Demet Evgar ve Burcu Özberk de aynı konuda tepkilerini dile getirmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü isim ev kiralarına isyan etti! 'Akıl sır ermiyor!'Ünlü isim ev kiralarına isyan etti! 'Akıl sır ermiyor!'
98 model arabasını depremzedeler için sattı! Bakın o isim kaç TL ödedi98 model arabasını depremzedeler için sattı! Bakın o isim kaç TL ödedi
O soruya verdiği yanıtı paylaşıp bakın ne dedi! Dikkat çeken sözlerO soruya verdiği yanıtı paylaşıp bakın ne dedi! Dikkat çeken sözler
Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki diyanet sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

'İstifa etti' iddiaları sonrası açıklama geldi

'İstifa etti' iddiaları sonrası açıklama geldi

Türkiye’nin konuştuğu Ebrar sitesindeki acı gerçek!

Türkiye’nin konuştuğu Ebrar sitesindeki acı gerçek!

Ev sahibi ve kiracılara bir yıllık kira desteği!

Ev sahibi ve kiracılara bir yıllık kira desteği!

Gelen mesaja anlam veremeyip paylaştı! "İşiniz gücünüz islama, devlete..."

Gelen mesaja anlam veremeyip paylaştı! "İşiniz gücünüz islama, devlete..."

Apartmanlarda bir dönem kapanıyor, yatay mimarili dükkanlar geliyor...

Apartmanlarda bir dönem kapanıyor, yatay mimarili dükkanlar geliyor...

Real Madrid maçında depremzedeler için yapılan saygı duruşunda küfürler havada uçuştu!

Real Madrid maçında depremzedeler için yapılan saygı duruşunda küfürler havada uçuştu!

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Kişisel asistanınız olup yaşam kalitenizi artıracak! İşte 2023'ün en iyi akıllı saatleri

Kişisel asistanınız olup yaşam kalitenizi artıracak! İşte 2023'ün en iyi akıllı saatleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.