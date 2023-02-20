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Taha Duymaz'ın kardeşi mezar başından paylaştı! "3 gün belki de can çekiştiler..."

20.02.2023 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da günlerce enkaz altından kalan fenomen Taha Duymaz ve kardeşi Melek Duymaz'ın cansız bedenine 12. günde ulaşıldı. Duymaz'ın kardeşi mezar başından kahreden bir paylaşım yaptı. Burak Duymaz 3 gün yardım gelmediğini söyleyerek kahreden sözler söyledi.

Taha Duymaz'ın kardeşi mezar başından paylaştı! "3 gün belki de can çekiştiler..."

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerde Hatay'da halasının evinden olan Taha Duymaz'ıncansız bedenine 12. günde ulaşıldı. Kardeşi Melek Duymaz ile halasında olan fenomen Taha Duymaz'ın kardeşi Burak Duymaz kahreden bir paylaşım yaptı.

Taha Duymaz'ın mezarını paylaşan kardeşi Burak Duymaz yıkılan binaya yardımın 3. günde geldiğini söyledi.

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"KENDİ KADERLERİNE TERK EDİLDİLER"

Burak Duymaz kardeşleriyle fotoğraflarını paylaşıp "Kardeşlerim dahil ve çok insan kendi kaderlerine terk edildiler. Hatay Antakya'ya çok geç ulaşıldı 3 gün yardım gelmedi inanın yardım gelmedi. 3 gün belki de can çekiştiler bilmiyorum ama erken ulaşılmış olsaydı belki de bir ihtimalimiz olurdu bunlara sebep olan kişiler belki de bu dünyada değil ama ahirette çok kötü hesap vereceksiniz" dedi.
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