Deprem bölgesinde olan Haluk Levent'ten kahreden sözler! "Yanıbaşımda yardım edemediğim göz göre göre ölümü bekleyen çocuklar var"

Önce Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,7 büyüklüğünde ardından saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Her iki depremde Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçe sarsıldı.

Acı bilanço gün aydınlanırken ortaya çıkmaya başlarken bir 7.6 büyüklüğünde deprem daha yaşandı. Hatay, Kahramanmaraş, Antep, Malatya, Adıyaman başta olmak üzere 10 ilde de yardım çığlıkları yükseliyor.

"BEN ÖMRÜMDE BÖYLE BİR GÜN YAŞAMADIM"

Olay yerine ilk koşanlardan olan Haluk Levent "Ben ömrümde böyle bir gün yaşamadım" dedi.

Deprem bölgesinde olan Levent'in "'Hadi uyu' demek kolay. Yanıbaşımda yardım edemediğim göz göre göre ölümü bekleyen çocuklar var anneler babalar var.

Olmuyor işte uyuyamıyorsun. İnsan ne olmak ister? Hiç kepçe olmak ister mi? Şu an olsam keşke. Tek tek enkazların üzerini açsam" sözleriyle herkesi ağlattı.

