Yargı'nın Eren Komiseri Uğur Aslan depremden sonra yardım istedi! "Ailemin yarıya yakını Hatay'da göçük altında"

Yargı dizisinde Eren Komiser rolündeki başarılı oyuncu Uğur Aslan, Türkiye'yi sarsan depremlerini ardından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası ölü sayısı artarken enkazlara yardım gitmesi için sosyal medyada da paylaşımlar yapılıyor.

Oyuncu Uğur Aslan da Hatay'da ailesinin yarısının göçük altında kaldığını söyledi.

Arslan "Ailemin yarıya yakını Hatay'da göçük altında. Diğer kalanların söylediği tek şey, bize kimse yardım etmiyor neden? Biz onları kaybettik gözüyle bakıyoruz" ifadelerini kullandı.



