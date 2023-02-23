Deprem bölgesindeki çocukların yanından dönen Berfu Yenenler Fatih Altaylı'ya katıldı! Hem ağladı hem ağlattı

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetinde meydana gelen depremler sonrası Berfu ve Eser Yenenler çifti çocuklar için çeşitli kampanyalara dahil oldu. Geçtiğimiz günlerde Malatya'ya giden Eser- Berfu Yenenler çifti, dün akşam Fatih Altaylı'nın programına katıldı.

"BU DAHA YARALAYICI"

TEGV'in ateş böceği tırları ile bölgeye geçtiklerinden bahseden Berfu Yenenler, çocuklarla ilgili yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Duygusal anlar yaşayan Yenenler, "Suriyeli çok çocuk var. Türk ve Suriyeli çocuklar kardeş gibiler. En zor durumda olmasına rağmen en mutlu ve pozitif olanlar çocuklardı. Bu daha yaralayıcı. Onlara verilen keki bile 'sen de ister misin abla' diye soruyorlar" dedi.

FATİH ALTAYLI GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Berfu Yenenler'in anlattıkları karşısında duygularına hakim olamayan Fatih Altaylı da ağladı. Kısa süreliğine konuşmakta güçlük çeken Altaylı, Berfu Yenenler'den bahsederek "Dünyanın en komik, en neşeli en gırgır kızı böyle sulu gözlerle bana bakıyor. Ona baktıkça ben fena oluyorum" ifadelerini kullandı.

"VOLKAN DEMİREL VE GÖKHAN ZAN'IN VİDEOLARIYLA..."

Deprem sonrası yaşadıkları süreçten bahseden Eser Yenenler şunları söyledi:

"Bize sosyal medya üzerinden mesajlar geliyordu. 'Ağabey ailemiz şurada enkaz altında' diye. Hepsi doğru mu dediğimiz anda Babala TV yardımımıza koştu. Volkan Demirel'in ve Gökhan Zan'ın videolarıyla bambaşka gerçeklerle yüzleştik. Sosyal medyayı kullanarak destek olmaya çalıştık. Sonra Berfu ile bire bir orayı görmek istedik. Berfu TEGV (Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı) gönüllüsü. O da TEGV ile iletişime geçti.

400 kişilik çadır kentte, her çadırda ortalama 15 kişi kalıyordu ve altı tane tuvalet iki tane de banyo vardı. Ayakta duran binalardaki insanlar zaten gitmiş ama yoksul halk çadır kentte kalmış. Van Belediyesi de çok yardımcı oldu. Biz de arabada yattık. Konu aslında bir yandan da şimdi de başlıyor aslında. Bu süreç çok uzun. Sürekli gideceğiz. O kadar iyi geldik ki insanlara. 'Unutulmayacağız' hissiyatını gördük. Bu işin peşini bırakmayacağız. O insanlar güvenli bir yerde yaşayana kadar ülkece bu süreci bırakmamamız lazım. Oradaki çocuklar için ayrıca çalışmalar yapıyoruz."