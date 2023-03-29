Deprem bölgesine enkazda kalan arkadaşı için gelen tiyatrocu Hataylı çocukları gülümsetiyor

Demir'in sunucu ve çocuk programcısı arkadaşı Can Haydar Demirezen, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlere Malatya'da kaldığı otelde yakalandı.

İstanbul'dan bir grup arkadaşıyla Malatya'ya giden Demir, enkazda kalan Demirezen'e ulaşabilmek için yürütülen çalışmalara gönüllü katıldı.

Demir, Demirezen'in cansız bedenine ulaşılması ve cenazesinin defnedilmesinin ardından bölgedeki depremzedelere destek olmak için Hatay'a geldi.

Kentte yardım faaliyetlerinde bulunan Demir, Bahçelievler Belediyesinin uzmanlarla oluşturduğu "Hayal Tamirhanesi Mobil Oyun Aracı"nın faaliyetlerine gönüllü katkı sunuyor.

Çocuklara psikososyal destek sağlamak amacıyla psikologların da görev aldığı ekiple kırsal mahallelere giden Demir, ekipteki arkadaşlarıyla depremzede çocuklar için müzikli eğlenceler, orta oyunu gibi gösteriler ve sanat aktiviteleri düzenliyor.

"ÇOCUKLARA HAYALLERİNİ GERİ VEREBİLMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Tiyatro sanatçısı ve sunucu Murat Demir, AA muhabirine, mobil oyun aracıyla yaklaşık 5 haftadır çocukları tebessüm ettirmeye çalıştıklarını söyledi.

Başta çadır kentlerde aktiviteler düzenlediklerini, daha sonra kent merkezlerine uzak 50 kırsal mahallede çocuklarla bir araya geldiklerini anlatan Demir, "Çocuklara hayallerini geri verebilmek, yüzlerini güldürebilmek için çalışıyoruz. Ramazan Bayramı'na kadar burada kalmak istediğimizi Belediye Başkanımıza söyledik. Çocuklarımızla illüzyon, jonglör gösterisi, çeşitli oyunlar, pamuk şeker ve kukla oyunlarıyla 2 saat boyunca eğleniyoruz. Burada çocuklarla birlikte olmak çok güzel." diye konuştu.

Demir, Hatay'a gönüllü olarak geldiğini ve insanlara dokunmaya çalıştığını belirtti.

Bir grup arkadaşıyla geldiği Hatay'da ilk günlerde arama kurtarma ve yardım faaliyetlerinde bulunduklarını dile getiren Demir, şunları kaydetti:

"Bahçelievler Belediyesinin böyle bir projesi çıkınca gönüllü oldum ve yaklaşık 5 haftadır buradayım. Burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu işleri yaparken hep hayatını kaybeden meslektaşım olan arkadaşımı görüyorum çünkü o da çocuk programı yapardı. Bu yüzden burada kendimi daha mutlu hissediyorum. İstanbul'dayken burada olamadığım için rahatsız oluyordum. Şu anda onlarla aynı havayı solumak, aynı şartlarda, aynı çadırlarda yatıp aynı şeyleri yiyerek iyi günlere yürüyeceğimizi düşünüyorum. Çocuklarımızla başladık, onlara hayallerini geri vereceğiz. Daha sonra büyüklere de bir nebze yardımımız dokunur inşallah."

Depremzede çocuklar da etkinlikte eğlendiklerini belirterek, organizasyonda yer alan tüm ekibe teşekkür etti.

