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Deprem felaketinin 1. yılında Volkan Demirel'den herkesi ağlatan paylaşım! "Asla unutmayacağız"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
06.02.2024 07:59 | Son Güncelleme:
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Hatayspor'u çalıştıran Volkan Demirel, deprem felaketinin 1. yılında, hayatını kaybeden eski oyuncusu Christian Atsu için bir paylaşımda bulunurken herkesi duygulandırdı.

Geçtiğimiz yıl yaşanan deprem felaketinin 1. yılında, hayatını kaybeden eski oyuncusu Christian Atsu için bir paylaşımda bulunan Volkan Demirel herkesi duygulandırdı.

HERKESİ DUYGULANDIRDI

Volkan Demirel, paylaşımında Atsu'nun depremden saatler önce attığı müthiş golü paylaşırken şu sözleri kullandı.

"Atsu'nun attığı bu gol, ondan aldığımız son hediye. Depremden hemen önce gelen bu gol, saf sevinç ve umudu simgeliyor. Fakat sonrasında yaşanan deprem, Atsu'yu, Taner hocamızı ve birçok sevdiğimizi bizden aldı. Şimdi, onların aramızdan ayrılışlarının, Hatay'ın ve 10 ilimizin uğradığı büyük kaybın bir yılı geride kaldı. Büyük bir sevgi ve rahmetle anıyoruz."

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