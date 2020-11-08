Deprem mağduru İzmirli vergi ve prim borçluları için "mücbir sebep" talebi

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, 30 Ekim'deki deprem felaketi nedeniyle İzmir'de vergi ve sosyal güvenlik yükümlülüklerine yönelik mücbir sebep ilan edilmesini talep etti.

Kartaloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, İzmir'de depremden etkilenen ağır hasarlı, yıkılacak veya yıkık bina sayısının 309, bağımsız bölüm sayısının 4 bin 425, orta hasarlı bina sayısının 371, az hasarlı bina sayısının ise 3 bin 152 olarak açıkladığını anımsattı.

Vergi ve sosyal güvenlikle ilgili tüm beyan ve bildirimlerin mali müşavirler aracılığıyla yerine getirildiğini aktaran Kartaloğlu, şunları kaydetti:

"Depremin en çok etkilediği Bayraklı'da yaklaşık 515 mali müşavirin iş yeri bulunmakta. Bu mali müşavirler tarafından beyan ve bildirimi verilecek işletme sayısı ise 10 binleri bulmaktadır. Bu iş yerlerinin birçoğunu da girilemeyen hasarlı binalar oluşturmaktadır. Bayraklı dışında da pek çok mali müşavir depremden fiilen etkilenmiş durumda. Şu an itibariyle mali müşavirler kayıt ve belgelerine ulaşamamakta, işlerini sürdürecek yazılım ekipman ve altyapıdan mahrum kalmış durumdadır. Dolayısıyla beyan ve bildirimlerini tam ve zamanında yapmaları fiilen imkansız bulunmaktadır."