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Deprem pozuyla tepki çeken Bahar Candan önce özür diledi, sonra karakoldan paylaştı

07.02.2023 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün deprem sonrası paylaştığı üstsüz pozuyla eleştirilerin hedefinde yer alan Bahar Candan, yanlış anlaşıldığını belirterek özür diledi.

Deprem pozuyla tepki çeken Bahar Candan önce özür diledi, sonra karakoldan paylaştı

2 binden fazla can kaybının yaşandığı Kahramanmaraş depreminin yası devam ederken, Bahar Candan üstsüz pozu nedeniyle sosyal medyada topa tutuldu. 'Herkes gibi üzgünüm' diyerek özür dileyen Bahar Candan, son olarak karakol paylaşımıyla dikkat çekti.

Bahar Candan, dün depremden birkaç saat sonra paylaştığı üstsüz pozuna ''Ben ve ayıcığım deprem için çok üzgünüz, size yardım etmek için elimizden geleni yapacağız'' notunu düşmüştü.

Deprem pozuyla tepki çeken Bahar Candan önce özür diledi, sonra karakoldan paylaştı

Candan'a tepkiler çığ gibi büyüdü. İrem Derici ''Bu leş için acilen gerekeni yapın'' derken, Selin Ciğerci ise ''Bir yerde görsem yüzüne tüküreceğim'' sözleriyle Candan'a öfke kustu. Eleştiriler sonrası suskunluğunu bozan Bahar Candan, ''Amacım tamamen depreme üzüldüğümü dile getirmekti ama haklısınız, üzerimdeki kıyafeti değiştirmeden yapmamam lazımdı. Hassasiyetinizi anlıyorum'' diyerek üzgün olduğunu söyledi.

Deprem pozuyla tepki çeken Bahar Candan önce özür diledi, sonra karakoldan paylaştı

Sonrasında Emniyet Müdürlüğü'nden paylaşım yapan Bahar Candan, ''Benim vatan sevgimi kimse sorgulayamaz. Herkes haddini bilecek'' sözleriyle kafa karıştırdı.

Deprem pozuyla tepki çeken Bahar Candan önce özür diledi, sonra karakoldan paylaştı


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