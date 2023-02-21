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Deprem sonrası bir kulüp daha ligden çekilme kararı aldı! Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdiler...

21.02.2023 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremle sallanan ülkemizde spor kulüpleri de yaşanan felaketten olumsuz olarak etkilendi. Spor Toto Süper Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'den takımlar, mücadele ettikleri liglerden çekilme kararı almış ve bu talepler, TFF tarafından onaylanmıştı. TFF 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Elazığspor da şehrin olumsuz etkilendiğini belirterek ligden çekilmek için başvuru yaptı.

Deprem sonrası bir kulüp daha ligden çekilme kararı aldı! Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdiler...

Türkiye, 6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremle sarsılmıştı. Birçok ili yoğun şekilde etkileyen felakette yıkılan binaların ardından binlerce vatandaşımız enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Spor camiası da yaşanan depremden derinden etkilenmişti.

Birçok kulüp, mücadele ettikleri liglerden çekilme kararlarını TFF'ye iletmiş ve talepleri başkan Mehmet Büyükekşi tarafından kabul edilmişti.

ELAZIĞSPOR DA ÇEKİLME KARARI ALDI

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TFF 3. Lig 1. Grup takımı Elazığspor da ligden çekilme kararını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Radyospor'un haberine göre kulüp yöneticileri, depremden etkilenen ve OHAL kapsamında yer alan iller arasına eklenen Elazığ şehrinin olumsuz etkilendiğini belirterek başvurusunu sundu.

Ligde 21 hafta geçiren Elazığspor; 6 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyetle 24 puan topladı ve 11. sırada yer buldu.

DOKUZ TAKIM LİGDEN ÇEKİLMİŞTİ

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Deprem felaketi sonrasında Spor Toto Süper Lig'den Gaziantep FK ve Hatayspor, Spor Toto 1. Lig'den Adanaspor ile Yeni Malatyaspor, TFF 2. Lig'den Adıyamanspor ve Diyarbekirspor, TFF 3. Lig'den ise Malatya Arguvanspor, Kahramanmaraşspor ve Osmaniyespor ligden çekilmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu, takımların bu sezon oynanacak maçlarda hükmen mağlubiyetine ve gelecek sezon kaldıkları ligden devam etmelerine karar vermişti.

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