Deprem sonrası gözler MEB'e çevrilmişti... Bakanlıktan pazar günkü burs sınavıyla ilgili açıklama

Yaşanan depremin ardından İstanbul ve çevre illerde eğitime ara verilmesinin ardından, hafta sonu yapılacak olan bursluluk sınavı için gözler MEB tarafından yapılacak olan açıklamaya çevrilmişti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, pazar günü yapılacak olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS 2025)'nın tarihinde bir değişiklik olmadığı bildirildi.

MEB'DEN BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ

İşte MEB'in sınava dair açıklaması;

"Bilindiği üzere 23 Nisan 2025 tarihinde, merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan bir deprem meydana gelmiştir. Yaşanan gelişmeler sonrasında kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Millî Eğitim Bakanlığı 2025 Yılı Sınav Uygulama Takvimi’nde daha önceden belirtildiği gibi “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS 2025)”, 27 Nisan 2025 Pazar günü planlandığı şekilde gerçekleştirilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."