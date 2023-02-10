Deprem sonrası kayıtsız kalamadı! Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan dev bağış...

Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından 100 saatten fazla bir süre geride kaldı. Arama kurtarma ekiplerinin canla başla çalışmaları sürerken, mucizevi kurtuluş haberleri de gelmeye devam ediyor. Spor camiası da yaşanan felaket sonrasında birlik olmuş ve afet bölgesine yardım göndermeye başlamıştı.

ÇALHANOĞLU'NDAN BÜYÜK BAĞIŞ

Kulüpler ve birçok sporcu; depremin etkilediği iller için yardımlarını iletmeye devam ederken, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'ndan büyük bir bağış geldi.

AFET BÖLGESİNE GÖNDERDİ

İtalya Ligi Serie A takımlarından Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, depremzedeler için afet bölgesine 1 milyon TL değerinde bir yardımda bulundu.

TEŞVİK EDİCİ PAYLAŞIM

Ayrıca tecrübeli futbolcu, sosyal medyada yaptığı vatandaşların bağış yapması yönünde teşvik edici paylaşımlar yaptı.

