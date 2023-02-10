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Deprem sonrası kayıtsız kalamadı! Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan dev bağış...

10.02.2023 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülen en büyük felaketlerden birinin üzerinden günler geçerken, arama kurtarma çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Spor camiasından birçok isim ve kulüp de depremin ilk gününden itibaren yardım harekatı başlatmıştı. İtalya Ligi Serie A takımlarından Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu da yaşanan felakete kayıtsız kalamadı ve dev bir bağış yaptı.

Deprem sonrası kayıtsız kalamadı! Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan dev bağış...

Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından 100 saatten fazla bir süre geride kaldı. Arama kurtarma ekiplerinin canla başla çalışmaları sürerken, mucizevi kurtuluş haberleri de gelmeye devam ediyor. Spor camiası da yaşanan felaket sonrasında birlik olmuş ve afet bölgesine yardım göndermeye başlamıştı.

ÇALHANOĞLU'NDAN BÜYÜK BAĞIŞ

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Kulüpler ve birçok sporcu; depremin etkilediği iller için yardımlarını iletmeye devam ederken, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'ndan büyük bir bağış geldi.

AFET BÖLGESİNE GÖNDERDİ

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İtalya Ligi Serie A takımlarından Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, depremzedeler için afet bölgesine 1 milyon TL değerinde bir yardımda bulundu.

TEŞVİK EDİCİ PAYLAŞIM

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Ayrıca tecrübeli futbolcu, sosyal medyada yaptığı vatandaşların bağış yapması yönünde teşvik edici paylaşımlar yaptı.

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