Deprem travmasını müzikle aşıyorlar

6 Şubat 2023'te yaşanan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilden biri de Diyarbakır oldu.

Biri boş 7 binanın yıkıldığı, 411 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 250 kişinin yaralı kurtarıldığı kentte yaraların sarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de depremlerin öğretmenler üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilerin giderilmesi, onların moral ve motivasyonlarının artırılması için "Öğretmen Akademisi Projesi"ni hayata geçirdi.

Proje kapsamında kurulan müzik atölyesinde farklı branşlarda görev yapan 40 öğretmen saz, kanun, ney gibi çeşitli enstrümanlar çalıyor, koro ve solo şarkılar seslendiriyor.

"ÖĞRETMENLERİMİZ İYİ OLDUĞUNDA ÖĞRENCİLERİMİZ DE DAHA İYİ OLUYOR"

Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde proje sorumlusu Ferman Salmış, AA muhabirine, depremin, toplumun tüm kesimlerinde olduğu gibi öğretmenler üzerinde de olumsuz etkiler oluşturduğunu söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kayahan Subaşı tarafından hayata geçirilen Öğretmen Akademisi Projesi kapsamında birçok çalışma yürüttüklerini ifade eden Salmış, bunlar arasında sanatsal çalışmalar da olduğunu belirtti.

Salmış; müzik, resim, fotoğraf gibi çalışmalarda ağırlıklı olarak koronun etkisinin büyük olduğuna işaret ederek, "Müzik onları hem psikolojik olarak hem de özgüven açısından geliştirdi. Öğretmenlerimiz iyi olduğunda öğrencilerimiz, velilerimiz de daha iyi oluyor." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE biriminde proje koordinatörü Hakan Özkoçak, koroda duygularını sazla, sözle, sanatla dışa vurduklarını belirterek, aynı zamanda öğretmenler olarak bir araya gelip, güzel zaman geçirdiklerini ifade etti.

"OKUL DIŞINDAKİ BU ETKİNLİKLER MOTİVASYONUMUZU ARTIRMAKTA"

Koro şeflerinden Türkçe öğretmeni Buket Özay Aydoğdu, 21 yıldır mesleğini sürdürdüğünü belirterek, müziğe gönül veren, sesini duyurmak isteyen öğretmenlere kapılarının açık olduğunu belirtti.

"Başlarda sayımız azdı ama şimdi çok daha fazla oldu. Duyan öğretmenlerimiz gelip, burada müziğimizi paylaşıyor." diyen Aydoğdu, öğretmenler olarak bu koroda yer almaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Aydoğdu, verecekleri ilk konsere heyecanla hazırlandıklarını aktardı.

Zeynep Kaya ise müzik atölyesinin öğretmenler tarafından yoğun talep gördüğünü anlatarak, "Okul dışındaki bu etkinlikler bizim mesleki hayatımızda da çalışma motivasyonumuzu artırmaktadır." ifadesini kullandı.

"MÜZİĞİN İYİLEŞTİRİCİ ETKİSİ VAR"

Fen bilgisi öğretmeni Şeyda Akış da ilk kez bir koroda yer aldığını belirterek, gönüllü olarak bir araya geldiklerini ama profesyonel olarak çalışma yürüttüklerini söyledi.

Akış, bu etkinliğin okula pozitif yansıdığını anlatarak, "Müziğin iyileştirici etkisi var. Müzik insanı hayata bağlıyor. Burada enerji alıyorum, öğrencilerime de daha pozitif bir şekilde ders anlatıyorum. Öğrencilerimi vereceğimiz konsere davet ettim. Çocuklar da çok mutlu oldu." diye konuştu.

Müzik öğretmeni Fadime Akgün ise bu çalışmanın psikolojik olarak kendilerini rahatlattığını anlatarak, şeflerin yönetiminde güzel bir çalışma yürüttüklerini, öğrencilere rol model olduklarını, bu çalışmayı güzel bir konserle sürdüreceklerini kaydetti.

