Depremde annesini kaybeden Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma'dan kahreden sözler: 'Helva sizin ocakta kavrulmadığı sürece...''

6 Şubat Pazartesi sabahı saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Şarkıcı Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma'nın Hatay'da yaşayan ailesi, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde enkaz altında kaldı. Gözyaşları içinde yardım çağrısında bulunan Tohma'nın ailesi enkazdan çıkarıldı. Babası kurtarılırken, annesi Suna Tohma iç kanama sebebiyle hayata gözlerini kapadı.

KAHREDEN PAYLAŞIM

Mustafa Rahman Tohma'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaki sözleri adeta yürekleri sızlattı. Annesi Suna Tohma ile bir fotoğrafını paylaşan Tohma şu sözleri de siyah bir ekran üzerinde paylaştı...

''Helva sizin ocakta kavrulmadığı sürece, size hep tatlı gelecek.''



