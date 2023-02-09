Depremde enkaz altında kalan fenomen Taha Duymaz’dan haber var! Derya Uluğ ve CZN Burak 'mucize' gelişmeyi duyurdu

Yayınladığı yemek videolarıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Taha Duymaz ve ailesi Hatay'da göçük altında. Taha'nın olduğu binanın üzerine bir bina daha yıkıldığı aktarılırken ünlü şarkıcı Derya Uluğ sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda son durumu aktardı. Saat 04.30'da paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı, "Biz şu an Taha Duymaz ile ilgili bilgi vermek istedik size. Mustafa Burak'la konuşuyor. Biz oraya vinç ve operatör yönlendirdik." ifadelerini kullandı.

TAHA DUYMAZ İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Mustafa Akan, Derya Uluğ'un ayrıntıları aktarmasını istemesi üzerine konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Taha Duymaz'ın olduğu binanın üzerinde bir bina daha varmış. CZN Burak orada zaten. İrtibata geçtik. Bir binayı kaldırırken diğerinin tutulması lazım. Vinç bekliyoruz. İnşallah olacak. Saat 8-9 gibi. Vinçler gelecek"

DERYA ULUĞ'DAN ÇARPICI PAYLAŞIM: "TAHA DUYMAZ VE ENKAZ ALTINDAKİLER İÇİN DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"

Derya Uluğ konuşmasını "Dualarını esirgemeyin. Yalnızca Taha değil, çok sayıda insan var o binada." diyerek noktaladı.

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ gecenin ilerleyen saatlerinde Taha Duymaz'a ilişkin flaş gelişmeyi duyurdu.

Derya Uluğ son yaptığı paylaşımda "Taha'nın olduğu enkaza AFAD geldi. Çalışma başladı arkadaşlar. Şu an gelen kesin ve net bilgi. Orada zorlu bir süreç var. Dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerine yer verdi.

CZN Burak bu gelişmeden önce konuya ilişkin yaptığı paylaşımda "Bu binada, Taha Duymaz'ın kendisi, kardeşi Melek Duymaz veUmut Duymaz, halası, eniştesi ve komşuları var. Herkesten yardım istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.





