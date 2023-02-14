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Depremde Hatay'daki İngiliz Protestan Mektebi de hasar gördü

14.02.2023 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Samandağ ilçesinde, 1800'lü yıllarda yapılan İngiliz Protestan Mektebi'nde de hasar oluştu.

Depremde Hatay'daki İngiliz Protestan Mektebi de hasar gördü

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, tarihi yapılara da zarar verdi.

Deprem nedeniyle ilçenin önemli simgelerinden İngiliz Protestan Mektebi'nin arka bahçesine bakan avlu duvarları iki cepheden yıkıldı.

Sundurmasının bir bölümü devrilen taş binanın dış duvarlarında da hasar oluştuğu görüldü.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, tarihi yapının yemekhane, yatakhane ve öğretmen odalarında restorasyon çalışması başlatmıştı.

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deprem Hatay Samandağ

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