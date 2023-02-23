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Depremde hayatını kaybeden Taner Savut'un eşi Pınar Savut'tan veda mektubu: "Gözün hiç arkada kalmasın"

23.02.2023 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, takımın Sportif Direktörü Taner Savut için bir veda paylaşımı yapmıştı. Acı haberin ardından bir veda da eşi Pınar Savut'tan geldi. Pınar Savut daha önce, sosyal medyadan bir paylaşım yaparak Hatayspor Yönetimi'ne de isyan etmiş, sonrasında bu paylaşımını kaldırmıştı.

Depremde hayatını kaybeden Taner Savut'un eşi Pınar Savut'tan veda mektubu: "Gözün hiç arkada kalmasın"

Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'un eşi Pınar Savut'tan veda paylaşımı geldi. Uzun süre göçük altında kalan Taner Savut'un cansız bedeni geçtiğimiz gün enkazdan çıkarılmıştı. Bu veda, spor camiasını da yasa boğdu.

"GÖZÜN HİÇ ARKADA KALMASIN"

Taner Savut'un eşi Pınar Savut, eşine, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla veda etti. Acılı eş, paylaşımında hem eşi Taner Savut hem de çocukları ile olan fotoğraflara yer verdi.

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Pınar Savut eşine veda ettiği paylaşımına;

"Hayatımın iyi kisi... Seninle her zaman gurur duydum ama dün bir kere daha gururlandırdın beni...Tanımadığımız insanlardan senin için duyduklarımız öyle bir yüceltti ki beni... Her zaman diyordum sana bu kadar iyi olma sen bu dünyaya fazla iyisin diye. Gözün hiç arkada kalmasın. Taner Savut'un eşi olarak dimdik ayakta duracağım. Seni öyle çok seviyorum ki... Sadece bir süreliğine kavuşacağımız güne dek hoşçakal sevdiğimm..." notunu düştü.

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TAKİPÇİLERİNDEN DESTEK MESAJLARI

Pınar Savut'un, eşi Taner Savut için yaptığı paylaşıma birçok kullanıcı destek yorumları yazdı. İşte o yorumlardan bazıları...

"Sabırlar dilerim canım arkadaşım. Mekanı cennet bahçeleri olsun. Çok üzgünüm"

Ablacım çok üzgünüm. Rabbim mekanını cennet eylesin inşallah. Başınız sağolsun."

"Çok çok üzüldüm. Rabbim sabırlar versin. Işıklar içinde uyusun."

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