Depremde hayatını kaybedenler için İzmir'de hatıra ormanı oluşturuldu

Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında, Bornova ilçesindeki Yakaköy Arapalanı mevkisinde "6 Şubat Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı" fidan dikim töreni düzenlendi.

Törene katılan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, iklim değişikliği nedeniyle dünyanın birtakım felaketlere maruz kaldığını belirterek, Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketinin de bunlardan biri olduğunu söyledi.

Köşger, insanoğlunun sanayileşme devrimiyle dünyanın dengesine sert müdahalelerde bulunduğunu ifade ederek, "Bunun sıkıntılarını hep birlikte yaşıyoruz. Doğanın dengesini bozuyoruz, olması gereken şeklini değiştiriyoruz, doğa da zaman zaman olması gereken şekilde bize davranıyor ve bunun sonucuna hep birlikte katlanıyoruz." diye konuştu.

Ormanların iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında önemine dikkati çeken Köşger, şunları kaydetti:

"Depremde ölenlere rahmet diliyorum. Onların acısını, deprem felaketini, deprem coğrafyasında olduğumuzu unutmayacağız. Depremi can kaybına sebep olmadan savuşturabileceğimizi unutmayacağız. Bütün kurumlar olarak, 85 milyon deprem sonrası nasıl kenetlenmişsek, depremden önce de alınması gereken tedbirler noktasında bilinçleneceğiz, olması gerektiği gibi hareket edeceğiz. İnşallah bu acıları bir daha yaşamayacağız. Yavrulamızını da bu noktada bizden daha bilinçli davranmalarını umut ediyorum. Onları en iyi şekilde yetiştirmemiz lazım, ülkeyi onlara emanet edeceğiz."

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince de teşkilat olarak depremin hemen ardından arama kurtarma faaliyetlerine katıldıklarını, halen de AFAD koordinesinde deprem bölgesinde altyapı, gıda ve su temini gibi konularda çalışmalara devam ettiklerini anlattı.

Depremde hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak için oluşturulan 25 dekarlık alana 4 bin fidan dikileceğini belirten Derince, "Manisa'da oluşturulacak 6 Şubat 2023 Deprem Şehitleri Ormanı için de 20 dekar arazide 4 bin fidan dikilecek. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü olarak 2003-2022 yılları arasında 146 milyon fidan diktik. 205 milyon tohumu toprakla buluşturduk. 2023 yılında ise yaklaşık 2 bin hektar alanda 3 milyon fidanı toprakla buluşturacağız." diye konuştu.

Törende, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Konuşmaların ardından fidan dikimi gerçekleştirildi.

Törene Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Özuslu, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, öğrenciler de katıldı.

