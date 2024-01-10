Depremde hayatını kaybetmişti! Volkan Demirel'den Christian Atsu paylaşımı

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 il'de büyük yıkıma neden olmuştu. Deprem Türkiye'yi yasa boğmuştu. Depremlerde binlerce vatandaş hayatını kaybetmişti.

Yıkımlarda hayatını kaybedenlerden biri de Hataysporlu futbolcu Christian Atsu oldu. Atsu, 10 Ocak 1992 tarihinde dünyaya gelmişti.

Volkan Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden Hataysporlu futbolcu Christian Atsu’nun doğum gününü kutladı.

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel paylaşımına "Doğum günün kutlu olsun güzel adam" notunu ekledi.







