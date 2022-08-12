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Depremde ölen ikizlerin ismi Urla'da çocuk parkında yaşatılacak

12.08.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anne Tülin Batmaz: - "Sadece isimlerini değil, Sayra ve Çınar'ın iyilik misyonunu da yaşatmak istiyoruz" - Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç: - "Sayra ve Çınar'ın isimleri çok sevdikleri Urla'da ölümsüzleşmiş oldu"

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde, 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden 15 yaşındaki ikizler Sayra ve Çınar Alpgündüz'ün isminin verildiği çocuk parkı törenle açıldı.

Yaka Mahallesi'ndeki parkın açılışına, Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç, Sayra ve Çınar'ın annesi Tülin Batmaz, Batmaz'ın kuzeni sanatçı İclal Aydın, ikizlerin babası Alican Alpgündüz, çocuklar ve vatandaşlar katıldı.

Anne Batmaz, açılışta, Kaymakam Dayanç'ın liderliğinde bu parkı açtıklarını, Sayra ve Çınar'ın iyilik misyonlarını güzel yüreklerle devam ettirmek istediklerini belirtti.

Gurur verici bir gün yaşadıklarını vurgulayan Batmaz, "Adlarının sonsuz kalıyor olması ve iyilik misyonun Urla'daki çocuklarla devam etmesi daha da anlamlı olacak. Sadece isimlerini değil, Sayra ve Çınar'ın iyilik misyonunu da yaşatmak istiyoruz. Herkes merak edecek Sayra ve Çınar'ı. İyilik projelerini hayatlarına mutlaka uyarlayacaklar." dedi.

Sanatçı İclal Aydın ise bu işe öncü olan Kaymakam Dayanç ve eşine teşekkür etti.

Sayra ve Çınar'ın çocuk sesleriyle dolu şahane bir yere kavuştuğunu dile getiren Aydın, şöyle konuştu:

"Merhamet dolu bu güzel iş için teşekkür ederim. Çocukları kaybettiğimizde Tülin, 'Neden onlar gitti, ben kaldım? Ben kaldıysam bunun bir anlamı olmalı.' diye sordu. İyilik hareketi böyle başladı. Sayra ve Çınar kimdir diye Google'a yazanlar ne olduğunu görecekler. Dünyanın dört yanında açılan su kuyuları, eğitim bursları, açılan dershaneleri öğrenecekler. Güzellikleri öğrenecekler. Büyük bir iyilik yumağı başladı. İnşallah kocaman olacak."

Dayanç ise depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Kendisinin de ikiz çocukları olduğunu belirten Dayanç, "Tülin Hanım'a, çocukların anısını yaşatmak adına Urla'da bir şey yapabileceğimin sözünü vermiştim. Kendisi 'Sayra ve Çınar, Urla'yı çok seviyor. Sanat sokağını çok severlerdi.' diye konuşunca bir park yapabileceğimi ifade ettim. Çocukların gülümsemesi bizim için çok önemli. Çocuklar gülerse dünya güler. Sayra ve Çınar'ın isimleri çok sevdikleri Urla'da ölümsüzleşmiş oldu." dedi.

Konuşmalardan sonra Kaymakam Dayanç, anne Batmaz, İclal Aydın ve çocuklar, kurdele keserek parkın açılışını gerçekleştirdi.

Parkı çocuklarla gezen anne Batmaz, onlara hediyeler verdi, ardından da hep birlikte balonları gökyüzüne bıraktılar.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Urla Belediyesi çocuk parkı

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