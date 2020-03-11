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Depremde telef olan koyunların yavrularını biberonla besliyorlar

VAN HABERLERİ  | 11.03.2020 11:37 | Son Güncelleme

İran'ın Hoy kentinde meydana gelen ve Van'ın Başkale ilçesindeki bazı mahallelerinde yıkıma neden olan depremde hayvanları telef olan bazı aileler, hayatta kalan kuzulara biberonla süt veriyor - Mahalle sakini Eşref Arslan: - "Koyunlarımız telef oldu. Hayatta kalan yavrularına da bakmaya çalışıyoruz. Kuzulara biberonla süt veriyoruz"

NECMETTİN KARACA - Van'ın Başkale ilçesinde 23 Şubat'taki depremde yıkılan ahırların enkazında hayvanları telef olan bazı aileler, hayatta kalan kuzuları biberonla besliyor.

Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Başkale ilçesinde telef olan 1868 küçükbaş, 36 büyükbaş, 4 tek tırnaklı, 21 kanatlı hayvan kireçlenerek belirlenen alanlara gömüldü.

Yıkılan ahırların yerine 1655 ahır çadırın gönderildiği mahallelerde, telef olan hayvanların üzüntüsünü yaşayan mahalle sakinleri, kalan hayvanların bakımını özenle yapıyor.

Ahır çadırlarda barındırdıkları hayvanları, belirlenen alanlarda besleyen mahalle sakinleri, anneleri ölen kuzulara da biberonla süt veriyor.

En çok can kaybının yaşandığı Özpınar Mahallesi'nde kuzulara süt veren çocuklara, yardım çalışmalarında görev alan Erciş Gençlik Merkezi gönüllüleri de destek verdi.

Kuzuları seven, biberonla beslemeye çalışan gönüllüler, daha sonra mahallede devam eden yardım ve yemek dağıtımı çalışmaları ile oyun çadırındaki etkinliklerde görev aldı.

Mahalle sakini Eşref Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depreme, çocuklarıyla kahvaltı yaparken yakalandıklarını söyledi.

Ailesinden can kaybı olmamasına sevinirken komşularını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirten Arslan, ahırların yıkılması nedeniyle telef olan koyunların hayatta kalan yavrularına çocukları gibi baktığını anlattı.

Kuzulara biberonla süt verdiklerini anlatan Arslan, "Devletimizin ve vatandaşlarımızın çok desteği var. Allah hepsinden razı olsun. Kahvaltı yapacağımız sırada deprem oldu. Oturduğumuz yer üstümüze geldi, biz de diğer tarafa kaçtık. Küçük yaralarla atlattık. Koyunlarımız telef oldu. Hayatta kalan yavrularına da bakmaya çalışıyoruz. Kuzulara biberonla süt veriyoruz. Devletimiz her türlü desteği sunuyor." ifadelerini kullandı.

Erciş Gençlik Merkezi gönüllüsü Muhammet Bekler de depremde anneleri telef olan kuzuların durumundan çok etkilendiklerini dile getirdi.

Yardım faaliyetlerine katılmak üzere deprem bölgesine gittiklerini belirten Bekler, "Çalışmaları yürütürken çocukların kuzulara biberonla süt verdiğini gördük. Bu durum bizi etkiledi. Arkadaşlarımızla çocuklara yardım ettik, kuzuları besledik. Annesizliğin ne kadar zor olduğuna bir kez daha tanıklık ettik. Mahallelerde sokak hayvanlarını da unutmadık. Onlar için de doğal ortamlarına yem bıraktık." diye konuştu.

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Başkale Deprem Van

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