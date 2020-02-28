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  4. Depremden etkilenen Başkale'deki 4 mahallede çalışmalar sürüyor

Depremden etkilenen Başkale'deki 4 mahallede çalışmalar sürüyor

VAN HABERLERİ  | 28.02.2020 17:40 | Son Güncelleme

Depremden etkilenen Başkale'deki 4 mahallede çalışmalar sürüyor

İran'daki depremin en çok hissedildiği Van'ın Başkale ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri insan ve hayvan sağlığı ile ilgili çalışma yapıyor.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda ekipler, deprem bölgesinde vatandaşlara ikram edilen yemekleri incelerken, yaralı hayvanların tedavileri için de çalışma yürütüyor.

Aralarında veteriner hekim, ziraat mühendisi ve gıda mühendislerinin de bulunduğu 108 personel, hayvanları sağlık taramasından geçirdi.

Hayvan çadırlarının kurulması, canlı hayvan tespiti ve enkazdan çıkarılan hayvanların imha ve itlaf işlemlerini de yapan ekip, çalışmalarını Özpınar, Güvendik, Gelenler ve Kaşkol mahallelerinde yoğunlaştırdı.

Depremden etkilenen 700 hayvana tıbbi müdahale yapılırken, yeni doğan yavruların beslenmeleri ve bakımı için de çalışma yürütüldü.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Van Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası da çiftçilere danışmanlık konusunda destek veriyor.

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Başkale çalışma Deprem Van

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