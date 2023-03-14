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Depremden etkilenen öğrencilere ücretsiz online eğitim desteği

14.03.2023 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremden etkilenen tüm öğrencilerin, diledikleri yerden ve istedikleri zaman eğitimlerine online olarak devam edebilmeleri gayesiyle online eğitim platformu Uğur Dijital, öğrencilerin ücretsiz kullanımına açıldı.

55 yıldır sınavlara hazırlıkta başarı geleneğini sürdüren Uğur Kurs, Uğur Dijital üzerinden vereceği destek ile geleceğe hazırlıkta öğrencilerin yanlarında olmayı amaçlıyor.

Uğur Okulları ve Uğur Kurs Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, yaşanan büyük deprem felaketinden sonra birçok ilde eğitim öğretim faaliyetlerinin durdurulması sonucu, eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak amacıyla kurumlarının online eğitim platformu olan Uğur Dijital’de sanal bir kurs merkezi kurduklarını belirterek, "Bu kurs merkezine kaydolmak için hiçbir ön koşul aranmamaktadır. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve Mezun grubu öğrencilerine açık olan Uğur Dijital’deki bu sanal ‘Uğur Kurs Merkezi’ ile depremden etkilenen tüm öğrenciler, Uğurlu öğrencilerimize yüz yüze uyguladığımız sınavlara online katılabilecek, Türkiye geneli sıralamasını görebilecek ve soru bankaları, konu anlatım videoları gibi dijital eğitim materyallerine ücretsiz olarak erişebilecekler. Ayrıca şu an deprem bölgesinde bulunan LGS’ye hazırlık grubu 8. sınıf öğrencilerine yönelik olarak haftada 3 gün 4’er saat, deneyimli akademik kurul üyelerimiz ve gönüllü öğretmenlerimiz tarafından canlı ders anlatımı da yapılacak" dedi.

7/24 DİJİTAL KOÇ UYGULAMASI

Deprem bölgesinde yaşayan ya da bu sebeple başka bir ile taşınmış olan tüm öğrencilerin de bu uygulamadan yararlanabileceğini ifade eden Adil Kurt, "Öğrencilerimize 7/24 online olarak ders çalışma fırsatı sunan eğitim platformumuzda her hafta 8. ve 12. sınıfların Türkiye sıralamalarını görebilecekleri online deneme sınavları, video içerikli konu tekrarları, güncel sınav müfredatına uygun konu testleri bulunuyor. Ayrıca 8. sınıflar için online rehberlik hizmeti de sunulacak. Öğrencilerimiz Uğur Dijital’den faydalanmak için en yakın Uğur Okulları veya Uğur Kurs’u ziyaret edebilir ya da gitmeye gerek kalmadan okul ve kurslarımızı arayabilirler" diye konuştu.
Eğitimde fırsat eşitliği düşüncesinden hareketle Uğur Dijital’i depremden etkilenen öğrencilerin erişimine açma projesini hayata geçirdiklerini söyleyen Kurt, çocukların rutin hayata daha hızlı adapte olmasında kesintisiz eğitimin devam etmesinin büyük etkisi olduğunu da dile getirdi. Kurt, eğitimde sürekliliğin sağlanması ve bilgi zincirlerinin kopmaması için Uğur Dijital üzerinden öğrencilere destek sağlanacağını belirtti.

UĞUR DİJİTAL’E ERİŞİM

Öğrenciler, yaşadığı bölgedeki en yakın Uğur Okulları veya Uğur Kurs’u ziyaret ederek ya da okul ve kursları arayarak dijital eğitim platformuna kullanıcı kaydını oluşturabilecekler.

ONLİNE EĞİTİM PLATFORMU NE ZAMANA KADAR KULLANILABİLECEK?

5, 6, 7, 9, 10, 11. sınıf öğrencileri ikinci dönem sonuna kadar; 8 ve 12. sınıf öğrencileri ile mezun grubu da Haziran ayında gerçekleşecek olan LGS ve YKS sınavlarına kadar kayıt yaptırarak içeriklerden ücretsiz olarak faydalanabilecekler.

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