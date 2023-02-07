YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Depremden etkilenen vatandaşların bazıları misafir edilmek üzere Bodrum'a getirildi

Depremden etkilenen vatandaşların bazıları misafir edilmek üzere Bodrum'a getirildi

07.02.2023 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeden tahliye edilen aralarında çocuklarında bulunduğu 112 depremzede Muğla'nın Bodrum ilçesine getirildi.

Depremden etkilenen vatandaşların bazıları misafir edilmek üzere Bodrum'a getirildi

Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi, Bodrum Otelciler Derneği ve STK'ların destekleriyle oteller depremzedelere açıldı.

Gaziantep ve Şanlıurfa'da evlerine giremeyen 8'i çocuk 104'ü yetişkin 112 depremzede gece saatlerinde Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndan, Milas-Bodrum Havalimanına getirildi. Depremzedelerin bir bölümü yakınlarına giderken, bir bölümü ise otellere yerleştirildi.

Ailesiyle Şanlıurfa'dan gelen Gül San, depremin çok şiddetli yaşandığını söyledi.

Depremin çok uzun sürdüğünü ve çok paniklediklerini belirten San, "İki depremi de evlerimizde geçirdikten sonra sokağa çıkabildik. Şiddetli yağmur var, bir gün öncesinde kar vardı hava çok soğuk. Herkes sokakta, yakınlarımıza ulaşamıyoruz. Biz şuan buradayız ama aklımız Şanlıurfa'da, orada arkadaşlarımız, dostlarımız kaldı. Gerçekten çok zor. Gün içerisinde artçı depremler oluyor." diye konuştu.

Otele yerleştirilen diğer ailelerin de oldukça üzgün ve yorgun oldukları gözlendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
42 yaşındaki nostaljik arabasına gözü gibi bakıyor42 yaşındaki nostaljik arabasına gözü gibi bakıyor
Kayseri’de büyük deprem paniğiKayseri’de büyük deprem paniği
Uşak'tan deprem bölgesine battaniye sevkiyatı başladıUşak'tan deprem bölgesine battaniye sevkiyatı başladı
Anahtar Kelimeler:
deprem Malatya Muğla Şanlıurfa Bodrum otel konaklama

Muğla Namaz Vakitleri 7 Şubat Salı

İmsak
06:36
Sabah
07:58
Öğle
13:26
İkindi
16:18
Akşam
18:44
Yatsı
20:00
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.