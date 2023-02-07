Depremin hissedildiği Kayseri'de vatandaşlar, geceyi cami ve sosyal tesislerde geçirdi

Kayseri Müftülüğü ve Büyükşehir Belediyesi, Pazarcık ve Elbistan depremlerinin şiddetli hissedildiği kentte evleri hasar gören ve korkudan eve giremeyen vatandaşlara kucak açtı.

Karın da etkili olduğu ilde vatandaşlar geceyi camiler ve belediyenin sosyal tesislerinde geçirdi.

Ailesi ve kedisiyle birlikte geceyi Hamdi Hoca Camii'nde geçiren 13 yaşındaki Ayşe Kayra Yeni, AA muhabirine, dünkü depremden dolayı kendilerini çok kötü hissettiklerini söyledi.

Bu nedenle camiye sığındıklarını belirten Yeni, "Cami de rahat ve sıcaktı. Çorba ve çay ikram edildi. Haliyle mutluyuz. Depremde çok korktum, elim ayağım titredi. Başta lambalar çok hızlı sallanmaya başladı, aşağı indik. Sonra bir daha olduğunda daha çok tedirgin olduk. Ondan sonra camiye geldik." diye konuştu.

Samet Yüce ise 11. katta oturduğunu, dün hem evde hem de iş yerinde depreme yakalandığını anlattı.

Yıkıldı, yıkılacak zannettiğini kaydeden Yüce, "Şükür. Rabb'im korudu. Geceyi camide geçirdik. Zor geçti. Tabi bizim yine canımız sağ, evimiz yerinde duruyor ama diğer illerdeki insanlar için çok üzülüyoruz. Devlet hangi birine yardım edecek, AFAD hangi birine yetişecek." dedi.

Geceyi arkadaşlarıyla camide geçiren Fildişi Sahili uyruklu Salif Anderson Barry ise Nevşehir'de üniversite okuduğunu, Fildişi Sahili öğrencilerinin kampı için Kayseri'ye geldiğini anlattı.

Camide sabahladıklarını belirten Barry, "Arkadaşlarla geceyi camide geçirdik. Çok iyiydi. Hamdolsun bir sıkıntı yaşamadık." şeklinde konuştu.

BAZI ESNAF İŞ YERLERİNİ AÇMADI

Dün öğleden sonra yaşanan ikinci depremin ardından bazı esnaf iş yerini kapatırken bazıları bugün kepenk açtı.

Kuruyemiş dükkanı işleten İslam Polat, dün öğleden sonra hissedilen deprem nedeniyle saat 14.00'te kapattığı iş yerini bugün açtığını söyledi.

Esnafın çoğunluğunun iş yerini açmadığını belirten Polat, "Kısmet olursa devam ederim, yoksa ben de erken giderim." dedi.

