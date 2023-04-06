Depremin yaralarını sarmak için dev maç! Beşiktaş - Atletico Madrid...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrasında Türkiye yasa boğulmuştu. Binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği felaket sonrasında birçok ülkeden Türkiye'ye yardım eli uzanmıştı. O ülkelerden biri de İspanya oldu. Deprem felaketinin yaralarını sarmaya devam eden Türkiye'de afet bölgesine yardımlar tüm hızıyla devam ediyor. Futbol camiası da belirli kampanyalar geliştirerek yardımlarını artırmayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ - ATLETICO MADRID

İspanya'nın köklü kulüplerinden Atletico Madrid, Türk futbolunun dev ekibi Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

GELİRLER DEPREM BÖLGESİNE

yaşlarını kutlayan iki dev, tüm geliri deprem bölgesine aktarılacak olan bir maça çıkacak.

İSTANBUL'DA OYNANACAK

"Together for Türkiye", yani "Türkiye için hep birlikte" maçı, Vodafone Park'ta oynanacak. Bu özel ve anlamlı karşılaşma 12 Nisan Çarşamba NTV ve Star'dan canlı yayınlanacak.

