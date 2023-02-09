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  4. Depremle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunduğu belirlenen 9 kişi tutuklandı

Depremle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunduğu belirlenen 9 kişi tutuklandı

09.02.2023 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerin ardından, sosyal medyada 274 hesap yöneticisinin provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi, gözaltına alınan 31 kişiden 9'u tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında sanal devriye faaliyetlerinin 7/24 yürütüldüğü hatırlatıldı.

Bu faaliyetler kapsamında, depremlerin ardından sosyal medyadan yardım çağrısında bulunanların adres ve lokasyon bilgilerinin belirlenerek koordinasyon kurulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Depreme ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 274 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderilmiş, Cumhuriyet Başsavcılıklarınca alınan talimat gereği 31 şahıs gözaltına alınmış, 9'u tutuklanmıştır."

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deprem sosyal medya

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