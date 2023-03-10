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Depremler Amik Ovası'ndaki su kuyularını da vurdu

10.03.2023 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'ın Antakya, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinde üretime başlamak için tarlalarına giden çiftçiler, zarar gören su kuyularındaki sorunları çözmek için çalışma yapıyor.

Türkiye'nin verimli ovaları arasında yer alan Hatay'daki Amik Ovası'nda, tarımsal sulamada kullanılan su kuyuları da Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gördü.

Mevsim nedeniyle buğday tarlalarını sulamak için tarlalarına giden çiftçiler, su kuyularını depremin verdiği zarar nedeniyle kullanamıyor.

Sondaj ve kuyu ustaları, tarlalardaki su kuyularını yeniden faaliyete geçirmek için çalışma yapıyor.

"ÖNÜMÜZ KARANLIK"

Güventaş Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mete Marmara AA muhabirine, tarlasındaki kuyunun tadilatı için çalışma yaptırdığını söyledi.

Kuyudan su alamadığını anlatan Marmara, "Kuyumuzu denedik su yok. Yağmur da yok. Önümüz karanlık. Depremde babamı kaybettim, üç kardeşim çocuklarıyla beraber 7 şehit verdik. 'Olan oldu hiç olmazsa işimize bakalım.' dedik işimizi de kaybettik. Yapacak bir şey yok." dedi.

Buğday ekili 250 dönümlük arazisini sulamak için geldiğinde kuyusunun çalışmadığını fark ettiğini belirten Marmara, şöyle konuştu.

"Çevre köylerde kuyuların çöktüğünü duyduk. Buna deprem sebep olmuş, takdiriilahi, Allah'ın bir hikmeti. Yapacak bir şey yok. Şu an bir damla bile su çıkmıyor. Pompayı bile çıkaramıyorsunuz. İçinde kadememiz falan hepsi sıkışmış. Kuyu vurma imkanımız yok, bütün her şeyimizi kaybettik. Cebimizde para yok. Yani bu kuyunun maliyeti 600 bin lira. Arkadaşlarımızın hepsinin durumu aynı."

"2 BİN 500 KUYUNUN 2 BİNİ HASARLI"

Dalgıç pompa ustası Ali Sazağan, çiftilerin büyük sıkıntı yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ovadaki dalgıç pompaları söküyorum. Kuyular kopmuş vaziyette. Ovada 2 bin 500 kuyu var, yaklaşık 2 bini hasarlı. 35 kuyu söktüm. Bundan sadece 3'ünden su alabildik. Pompayı çıkarıyoruz. Tamirini yapmaya çalışıyoruz. Kopmuş boruların şekli çok kötü. Ezilmiş, parçalanmış 'S' harfi gibi olmuş. Sanki bir presin üstüne basmışsın, 6 metre düz boruyu koparmış kırmış. Ovadaki genel durum bu."

"KUYULARDA SU YOK"

Kırıkhan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çelik, çiftçilerin su sıkıntısı yaşadığını vurgulayarak bazı tarım arazilerinde yarıkların da olduğunu ifade etti.

Çelik, "O zamanla düzelir ancak kuyular arızalandı. Herhalde yer altını fay hattı değiştiriyor. Arkadaşımızın iki kuyusunu çalıştırdık, ikisinde de su yok. Yani su sıkıntısı olacak muhtemelen. Ova köylerinde çoğunda sıkıntı var. Yer altı kuyularında su yok." diye konuştu.

Sulama sezonun başladığını, çiftçilerin çaresiz olduğunu belirten Çelik, "Şu an buğdayları sulayacağız. Birkaç gün sonra havuç yerleri, mısırlar sulanacak, ondan sonra pamuk. Susuz tarım olmaz, yapamayız" dedi.

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deprem Amik Ovası sondaj tarla

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