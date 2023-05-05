YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Depremlerde Vakıflar Genel Müdürlüğüne kayıtlı 678 tarihi eser zarar gördü

Depremlerde Vakıflar Genel Müdürlüğüne kayıtlı 678 tarihi eser zarar gördü

05.05.2023 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde zarar gören 678 vakıf eserinin onarılması için çalışmalara başladı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, etkilediği kentlerdeki vakıf eserlerinde de büyük hasara yol açtı.

Genel Müdürlük, deprem bölgelerinde onarımına başladığı vakıf eserini yeniden ayağa kaldırıyor.

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerin zarar verdiği tarihi eserler arasında şehirlerdeki ulu camilerin de bulunduğunu söyledi.

Aksu şunları kaydetti:

"6 Şubat tarihinde yaşadığımız büyük felakette Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde kayıtlı 678 tarihi eserimiz maalesef ciddi tahribat gördü. Şehirlerimizin ulu camileri ve büyük tarihi eserleri bunların içerisinde ciddi anlamda yer alıyor. Bizim bu saatten sonra yapacağımız tek bir şey var. Bu eserleri çok hızlı bir şekilde ayağa kaldırıp ihyalarını tamamlayıp eski haline getirerek vatandaşımızın hizmetine sunmak. Tümüne başladık şu anda. Hamdolsun Habibi Neccar, Hatay Ulu Cami, Adıyaman Ulu Cami, Kahramanmaraş Ulu Cami, Malatya Yeni Cami... Bu camilerimiz hatta kiliselerimiz, vakıf çarşılarımız diğer vakıf eserleri olan çeşmeler, türbeler hepsiyle ilgili şu anda çok yoğun bir çalışma başladı."

"BİR YILDA ÇOĞUNU BİTİRİP HİZMETE SUNACAĞIZ"

Aksu, eserlerin tekrar ayağa kaldırılması için çalışmaları yoğunlaştırdıklarını belirterek "Bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde bu eserlerin pek çoğunu yine ihya edip milletimizin hizmetine sunmaya çalışacağız. Bugün de Malatya'da camiyle ilgili protokolümüzü imzaladık. Hayırseverlerimiz var, sadece Malatya'da değil diğer illerimizde de. Hayırseverlerimiz marifetiyle bu eserleri tekrar bir hayır kapısı olup tekrar bir vakıf eseri olarak inşallah bitireceğiz." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandıMalatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Başkan Deveci’den Samsunspor taraftarına bin bilet jestiBaşkan Deveci’den Samsunspor taraftarına bin bilet jesti
40 bin metrekare alanıyla Adana’nın ikinci büyük parkı açıldı40 bin metrekare alanıyla Adana’nın ikinci büyük parkı açıldı
Anahtar Kelimeler:
deprem Malatya Vakıflar Genel Müdürlüğü

Malatya Namaz Vakitleri 5 Mayıs Cuma

İmsak
03:45
Sabah
05:19
Öğle
12:29
İkindi
16:17
Akşam
19:28
Yatsı
20:56

Malatya Nöbetçi Eczaneler 5 Mayıs Cuma

Atalan eczanesi
Battalgazi
Sibel eczanesi
Arguvan
Bahar eczanesi
Darende
Yilmaz eczanesi
Hekimhan
Tümünü Göster
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Penisi kesilerek ayaklarından asılan bir ceset bulundu! Yanındaki not...

Penisi kesilerek ayaklarından asılan bir ceset bulundu! Yanındaki not...

Türkiye’deki zirvede taraflar birbirine girdi! Yumruklar havada uçuştu

Türkiye’deki zirvede taraflar birbirine girdi! Yumruklar havada uçuştu

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Araçta doğum yapan kadına böyle yardım etti

Araçta doğum yapan kadına böyle yardım etti

Müstehcen pozları çalınarak internette sızdırıldı! “Görmek zordu”

Müstehcen pozları çalınarak internette sızdırıldı! “Görmek zordu”

Camper, Tommy Hilfiger, Puma... 1000 TL'nin üzerinde indirim

Camper, Tommy Hilfiger, Puma... 1000 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.