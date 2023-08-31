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  4. Depremlerden etkilenen Afşin'de ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Depremlerden etkilenen Afşin'de ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

31.08.2023 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat depremlerinden etkilenen Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

İlçe merkezinde 6 Şubat'ta meydana gelen afetin ardından yıkım kararı verilen yapılarda çalışmalar devam etti.

Bu kapsamda polis ve zabıta ekipleri, Atatürk Caddesi'ndeki ağır hasarlı 6 katlı işyerinin çevresinde önlem aldı.

Kontrollü yıkım sırasında iş makinesinin darbesiyle bir anda çöken bina, bütün alanı ve caddeyi toz bulutu altında bıraktı. Bu sırada ekipler ve çevredeki vatandaşlar kaçarak uzaklaştı.

Çevredekiler ve bazı dükkan sahiplerinin de takip ettiği yıkım işleminin ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.

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Kahramanmaraş Afşin yıkım

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