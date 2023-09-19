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Depremlerden etkilenen Hatay'daki iki üniversitenin kontenjanları tamamen doldu

19.09.2023 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'daki iki üniversitenin yeni akademik yılda kontenjan doluluk oranı yüzde 100 oldu.

Merkez Antakya ilçesindeki Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) ile İskenderun ilçesindeki İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) kampüslerindeki bazı binalar, afette kısmen hasar gördü.

Uygulamalı dersler haricinde yeni akademik yılın uzaktan eğitimle sürdürüleceği iki üniversitede kısmi hasar alan binalarda onarım çalışmaları devam ediyor.

Yeni akademik yılda 3 bin 500'er öğrenci alacağını duyuran her iki üniversitenin kontenjanları tamamen doldu.

"ÜNİVERSİTE DOLULUK ORANI SIRALAMASINDA İLK 10'DA YER ALDIK"

HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, AA muhabirine, kampüsün depremlerden en az etkilenen yerlerden olduğunu söyledi.

Kampüsün deprem sürecinde önemli görev üstlendiğini aktaran Eren, şöyle devam etti:

"Deprem sürecinde ve sonrasında burada yaşanan gelişmeleri adım adım öğrencilerimiz ve kamuoyuyla paylaştık. Üniversitemizin depremden dolayı imajının etkilenmesini engellemeye çalıştık. En azından kampüsümüzün sağlam ve hizmet verebilir durumda olduğunu kamuoyuna duyurduk. Zaten tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız deprem sürecinde kampüsümüzde depreme müdahale etti, vatandaşlarımızın yaralarını sardı. Kampüsümüzün olumlu yönleriyle kamuoyunda görülmesi sonrası doluluk oranları da yüksek oldu. Beklediğimizin de üzerinde sayıya ulaşarak doluluk oranımız ülke üniversiteleri sıralamasında 10'uncu sırada yer aldı."

Eren, 3 bin 500 öğrencinin HMKÜ'yü tercih ettiğini, kayıt yaptırmayanların yerine de ek tercihlerde yeni başvurular açıldığını aktardı.

Yüz yüze eğitime geçmek için zamana ihtiyaçları olduğunu belirten Eren, şöyle konuştu:

"Böyle bir depremden sonra burada yüz yüze eğitime geçmek çok kolay bir süreç değil. Zaten böyle bir şey mümkün değildi. Kampüste belki yıkılan binamız yok ama binalarımızın tamamında depremin verdiği hasarın izleri var. Şu an itibarıyla öğrencilerimizin yarısını yüz yüze eğitimle ağırlayabilecek durumdayız fakat öğrenciye sadece uygun sınıf bulmak yetmiyor, sınıfın yanı sıra öğrencilerin barınacağı yerleri de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Biz bunları birlikte değerlendirdik. Hem eğitim binalarımızın hazır olma durumu hem de öğrencilerin barınacakları yerleri göz önünde bulundurarak böyle bir karar aldık."

Eren, 26 binden fazla öğrencileri bulunduğunu, bunların yaklaşık 3 bininin uygulamalı eğitimler kapsamında yüz yüze eğitime devam edeceğini dile getirdi.

"ÜNİVERSİTEMİZ KENDİ TARİHİN EN BÜYÜK DOLULUK ORANINI YAŞAMAKTADIR"

İSTE Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci de üniversitenin depremin ardından kapılarını depremzedelere açtığını anlattı.

Depci, toplamda 15 binden fazla öğrencinin İSTE'de eğitim aldığını belirterek, bu akademik yılda 3 bin 500 kişilik kontenjanlarının dolduğunu vurguladı.

Öğrencilerin barınma sorunu yaşama ihtimaline karşı yeni akademik yılda ağırlıklı uzaktan eğitim verileceğini, bu süreçte üniversitenin onarımını tamamlayacaklarını aktaran Depci, "Üniversitemiz şu anda tarihinin en büyük doluluk oranını yaşamaktadır. Tüm sınıf, bölüm ve alanlarda, toplamda 15 binden fazla öğrencimizi üniversitemize kaydetmiş bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.

Depci, ağır hasarlı İskenderun Meslek Yüksekokulu binasının yeniden inşası için ODTÜ Eymir Kültür Vakfı ile protokol imzaladıklarını da kaydetti.

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