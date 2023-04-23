Depremlerin vurduğu Hatay'da çocuklar şişme oyun alanında eğlendi

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM), Samandağ ilçesi Yeşilada Mahallesi Meryem Karaçaylı İlkokulu'nda şişme oyun grupları kurdu. Etkinliğe gelen afetzede çocuklar, dernek üyeleri gözetiminde eğlendi.

SGDD-ASAM Kurumsal İletişim Koordinatörü Murat Barış Koralp, AA muhabirine, depremin ardından bütün güçlerini afetzedelere yardım için harcadıklarını belirtti.

Koralp, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da yerleşkelerinin bulunduğunu aktararak, ailelere, ihtiyaçlarının belirlenmesinin ardından yardım dağıttıklarını söyledi.

Afetzedelere psikososyal destek de sunduklarını ifade eden Koralp, "Depremin tetiklediği travmalarla insanların başa çıkması için mücadele veriyoruz. Aynı zamanda köpekli arama kurtarma ekibimiz de var. 6 Şubat'taki depremin ardından hemen sahada görev yaptılar. Arama kurtarma ekibimiz 30 vatandaşımızı enkazdan kurtardı." diye konuştu.

Koralp, çocukların bayramı doyasıya yaşaması için 23 Nisan şenliği düzenlediklerine değinerek, "Onlar için kumanyalar hazırladık. Çocukları eğlendirmeye gayret ediyoruz. Çünkü depremden en çok etkilenenler onlar. Yaşadıklarını bir nebze olsun unutturabilirsek görevimizi yapmış olacağız. Yaklaşık 500 çocuğu oyun alanımızda ağırlıyoruz." dedi..

Etkinliğe katılan çocuklardan 10 yaşındaki Yasin Çay, arkadaşlarıyla şişme oyun alanında eğlendiğini anlattı.

5 yaşındaki Hena Sağlam da kardeşi ve arkadaşlarıyla oyun oynamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

