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Depremzede 30 öğrenci ilk kez dron kullanmanın heyecanını yaşadı

18.04.2023 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen 30 öğrenci, Mersin'de uygulamaya konulan "Dron Çocuk" projesi kapsamında, ilk kez dron kullanmanın heyecanını yaşadı.

Yenişehir Belediyesi tarafından Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde uygulanan "Haydi Çocuklar Dron Uçurmaya" projesiyle liselerde dron kullanma eğitimi veriliyor.

Her okuldan 20 öğrencinin katıldığı programlarda, katılımcılara insansız hava araçları (İHA) tanıtılıyor. Havacılık kuralları, uçuş prensipleri, hava trafiği, kumanda sistemi konularında bilgilendirme yapılan eğitimlere, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kente gelerek öğrenim hayatını sürdüren 30 afetzede çocuk da katılıyor.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce hazırlanan dron kullanımına ilişkin videoların izletildiği çocuklar, teorik ve simülasyon eğitimlerinin ardından uygulamalı olarak dron uçuruyor.

Şu ana kadar 20 okuldan 400 öğrencinin ilk kez dron uçurma deneyimi yaşadığı projede, eğitimlerini tamamlayanlara sertifika veriliyor.

ÇOCUKLAR HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRİYOR

Eğitmen Erdal Sağlam, AA muhabirine, şu ana kadar 400 çocuğun eğitim aldığı proje sayesinde 45 okuldaki 900 öğrencinin dron kullanmayı öğreneceğini söyledi.

Okullarda kapsamlı bilgiler verildiğini anlatan Sağlam, şöyle konuştu:

"Uzay ve havacılık anlamında ülkelerin kıyasıya yarıştığı bugünlerde, çocuklarımıza dron aracılığıyla ilk adımı attırıyoruz. Bazı öğrencilerimizden 'Dron uçurmak hayalimdi' gibi cümleleri duyuyoruz. Eğitime katılan öğrencilerimizin çoğu havacılığa meraklı. Kimisi Milli Savunma Bakanlığında görevli personel olarak, kimisi asker, kimisi ise polis olmak istiyor. Biz de bildiğimiz bütün doğruları genç öğrencilerimize anlatmaya çalışıyoruz."

"DEPREMDEN SONRA BURAYA GELİP DRON EĞİTİMİ ALMAK ÇOK KEYİFLİ OLDU"

Hataylı depremzede öğrenci Naz Harbiyeli (15), depremlerde Antakya ilçesindeki evi hasar gördükten sonra ailesiyle Mersin'e taşınarak Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde eğitim hayatına devam etmeye başladığını aktardı.

Eğitimlere katılıp hayatında ilk kez dron uçurduğunu dile getiren Harbiyeli, "Depremden sonra buraya gelip böyle bir eğitim almak benim için çok iyi ve keyifli oldu. Kendimi şanslı hissediyorum. Dron kullanmak heyecan vericiydi. Zaten merakım vardı. Aldığım eğitimler sayesinde merakım daha da arttı. Deprem bölgelerinde dronla çekimler yapılıyor. Buna bakarak da dronun hayatımızda geniş bir yeri olduğunu görebiliyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Yavuz Selin Kısacak da unutulmaz bir deneyim yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Hedefim askeri pilotluk. Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu'nda okumak istiyorum. Bu da benim için farklı bir pilotluk deneyimi oldu. Dronu kullanırken uçuyormuşum gibi hissettim. Arkadaşlarımızla hem bilgilendik hem de çok keyif aldık. Daha önce bir kere dron uçurmuştum ama şu an aldığım eğitimle daha bilinçli bir şekilde uçurdum."

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