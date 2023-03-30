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Depremzede kadın kuaförler çadırda kalan hemcinslerine ve kız çocuklarına hizmet veriyor

30.03.2023 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da iş yerleri hasar gören kuaför kadınlar, çadırları gezip kendileri gibi afetzede kadınlar ve kız çocuklarına gönüllü hizmet sunuyor.elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız"

Adıyaman'ın Besni ilçesinde depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması ve psikolojilerinin düzeltilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Depremlerde salonları ağır hasar alan kuaför kadınlar, Besni Kaymakamlığı ve Sosyal Hizmet Merkezince uygulanan "Altın Makas, Gümüş Tarak Projesi" kapsamında Çakırhöyük beldesindeki çadır kentte kadınlar ve kız çocuklarına kuaförlük hizmeti veriyor.

Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Orhan, AA muhabirine, depremlerden etkilenenlerle birebir görüşerek taleplerini değerlendirdiklerini söyledi.

Bazı depremzede kadınların kuaförlük hizmeti istediğini belirten Orhan, "Besni'de dükkanları yıkılmış kuaför arkadaşlarla görüştük, sağ olsunlar, onlar da taleplerimize kayıtsız kalmadı." dedi.

Çadır çadır gezip hem kız çocuklarına hem yetişkinlere hizmet verdiklerini anlatan Orhan, "Burada amacımız kadını güçlü tutmak. Deprem sürecinde toplumun en kırılgan kesimi kadınlar. Bu süreçte onlara kısmen de olsa psikososyal destek sağlamaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Kuaför Fidan Dağlılar da diğer depremzedelere yardım etmekten mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Ellerinden geldiği kadar hayatı normalleştirmek için çaba gösterdiklerini anlatan Dağlılar, "Bizim elimizden gelen bu. Yapabildiğimiz kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yüzlerindeki gülümseme bizi çok mutlu etti. İhtiyaçları olduğunu fark ettik. Güzel bir şey yaptığımızı düşünüyoruz. Devam da edeceğiz, çadırları tek tek gezip elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız." diye konuştu.

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deprem Kuaför Adıyaman

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