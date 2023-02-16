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Depremzede Mehmet Akif Ağaç, Jorge Jesus ve futbolcularla buluştu

16.02.2023 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta enkazdan kurtarılan Fenerbahçe taraftarı Mehmet Akif Ağaç, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve futbolcularla buluştu.

Depremzede Mehmet Akif Ağaç, Jorge Jesus ve futbolcularla buluştu

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta enkazdan kurtarılan ve İstanbul'a gelen Fenerbahçe taraftarı Mehmet Akif Ağaç, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus ve futbolcularla bir araya geldi.

Sarı-lacivertlilerin konuyla ilgili sosyal hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Dün misafirimiz olan ve Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde konuk ettiğimiz 15 yaşındaki taraftarımız, bugün de Can Bartu Tesislerimizde konuğumuz oldu. Teknik Direktörümüz Jorge Jesus, teknik ve idari heyetimiz ile futbolcularımızla bir araya gelen Mehmet Akif Ağaç, tesislerimizi de gezdi" denildi.

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