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Depremzede turizm öğrencileri sektörde istihdam edilecek

23.03.2023 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen ve turizm bölümlerinde eğitim gören yaklaşık 300 öğrenci, ülke genelindeki otel ve turizm tesislerinde istihdam edilecek.

Depremin ilk anından itibaren evini kaybetmiş depremzedelere kapılarını açan otel yöneticileri, deprem bölgesinde turizm alanında öğrenim gören öğrenciler için de seferber oldu.

Depremin etkilediği 11 ildeki turizm öğrencilerine destek olmak için kampanya başlatan Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) üyeleri, üniversitelerle iletişime geçerek, depremzede öğrencileri tespit etti. POYD, öğrenimi devam eden ya da mezun turizm öğrencilerinin istihdamı için de çalışma başlattı.

300 ÖĞRENCİ SEKTÖRE KAZANDIRILACAK

POYD Başkanı Ülkay Atmaca, AA muhabirine, ülke genelinde 400'ü aktif 600'den fazla üyeye sahip olduklarını söyledi.

Depremzedelerin yaralarının sarılması için ilk günden itibaren aktif rol aldıklarını dile getiren Atmaca, sektörün geleceği öğrenciler için de bir şeyler yapmak üzere harekete geçtiklerini belirtti.

Atmaca, sektör paydaşları ve akademisyenler eşliğinde yaklaşık 100'ün üzerinde bir katılımla çevrim içi toplantı yaptıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Doğal afetten etkilenen 300'e yakın turizm öğrencisi var, bunun içinde konaklama, işletme, gastronomi, rehberlik, seyahat acenteciliği okuyan öğrenciler var. Şu anda 180 öğrenciye ulaştık, afetzede oldukları belge ile özgeçmişlerini aldık. Bugün yarın tamamlayacağız. Hangi öğrenciyi nerede değerlendireceğiz, hangi tesisin neye ihtiyacı var, bunlara bakıyoruz. Başta Akdeniz, Ege olmak üzere Türkiye'nin neresinde ihtiyaç varsa iş ya da staj konusunda yardımcı olacağız. En geç nisan başına kadar işlemleri yapıp istihdam etmeyi planlıyoruz."

Zor durumda olan öğrencilere de ihtiyaçları doğrultusunda gerekli yardımların yapıldığını ifade eden Atmaca, sektör paydaşlarının turizm öğrencilerinin yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini bildirdi.

Atmaca, öğrencilerin çok ciddi bir afete maruz kaldıklarına işaret ederek, "Bu çocuklar geleceğimiz, bu sektörü ayakta tutacaklar. Şimdiden onları sektöre kazandırıyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Turizm öğrenci

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