Depremzede üreticilerden toplanan sütle yapılan yoğurt ve ayran afetzedelere dağıtılıyor

Kentte yaşanan deprem sonrası market ve bakkalların büyük bölümünün kapanmasının ardından Adıyamanlı süt üreticilerinin ürününü satmakta güçlük çekmesi üzerine Türk Kızılay yetkilileri harekete geçti.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Adıyaman Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Türk Kızılay işbirliğinde yürütülen çalışmada, kentte ve köylerde kurulan süt tanklarına günlük getirilen süt, üreticilerden satın alınıyor.

Toplanan süt, Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde yerel firmalar tarafından işlenerek yoğurt ve ayran haline getirilerek Türk Kızılaya teslim ediliyor.

Türk Kızılay ekipleri de gönüllüler vasıtasıyla yoğurt ve ayranları depremzedelere dağıtıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, AA muhabirine, depremlerin kentte hayvancılığı da büyük oranda etkilediğini söyledi.

Depremde kentte yaklaşık 4 bin ahırın yıkıldığını, 20 bin hayvanın telef olduğunu belirten Kıyas, "İldeki hayat da durunca üreticilerimiz sütünü satmakta çok güçlük çekti. Biz de bu sütün heba olmaması için arayışa girdik." dedi.

Türk Kızılayın bu soruna çözüm getirdiğini ifade eden Kıyas, "Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren yerel firmalarla da işbirliğine gidip bunlar üzerinden soruna çözüm bulmaya çalıştık. Süt tankları aldık, sağım makineleri dağıtacağız. Üreticilerimize hayvanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi için çadır, branda dağıtımı yaptık. Bunları dağıtmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Türk Kızılay Batı Karadeniz Afet Yönetim Merkezi Müdürü İsmail Hakkı Duru ise sosyal sorumluluk projesi kapsamında depremzede süt üreticilerinin sorunlarını çözdüklerini söyledi.

Üreticilerin sütünün heba olmaması için çalıştıklarını vurgulayan Duru, şunları kaydetti:

"Depremden etkilenen üreticilerin elinde kalan sütün bozulmaması amacıyla bir proje geliştirdik. Üreticilerin sütü sattığı market, lokantalar depremden etkilendiği için nasıl faydalı oluruz diye düşündük ve bu projeyi geliştirdik. Köylüden aldığımız sütü işleterek depremzedelere verdiğimiz yemeklerde günde 6 ton yoğurt ile 50 bin kutu ayran olarak sunuyoruz."

"5 SÜT TOPLAMA MERKEZİ KURDUK"

Adıyaman Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Şube Başkanı Zeki Selçuk da depremden önce Adıyaman'da günlük yaklaşık 30 ton süt toplarken, bugün bunun 75 tona çıktığını söyledi.

Bunu gerek ulusal, gerek yerel firmalara pazarlamaya çalıştıklarını dile getiren Selçuk, "Arz fazlası olduğu için pazarlamakta ciddi sıkıntılar çekiyoruz. Türk Kızılaya bu çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz. Kentte depremden önce bir süt toplama merkezimiz varken, şu an 5 süt toplama merkezi kurduk." ifadesini kullandı.

