Depremzedeler için Kırıkhan'da inşa edilen geçici yaşam konutlarında sona gelindi

Depremlerde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören afetzedeler için Menderes Mahallesi'ndeki 504 prefabrik ve briket yapının yer alacağı geçici yaşam konutlarında çalışmalar aralıksız sürüyor.

Konutların inşasının tamamlandığı yaşam alanında, çocuk oyun parklarının yanı sıra sosyal donatılar yer alıyor.

Depremzedeler, çevre düzenlemesinin yapıldığı konutlara yerleşmek için AFAD'a başvuruda bulunuyor.

Konutlardan sorumlu koordinatör Kaymakam Osman Kurt, AA muhabirine, Kırıkhan'ın depremlerden en fazla etkilenen ilçelerden olduğunu söyledi.

Depremlerin ardından devletin afetzedelere her türlü desteği sağladığını ve yardımlarda bulunduğunu anlatan Kurt, bu kapsamda faaliyetlerin sürdüğünü belirtti.

Bölgedeki geçici konaklama alanlarının yapımının da sürdüğünü ifade eden Kurt, "Buranın yer teslimini 18 Nisan'da TOKİ'nin müteahhidine yaptık. Daha sonra 75 günlük süre içerisinde burada depremzedelerin yaşayabileceği geçici konutlarımızı yapmış bulunduk." dedi.

Kurt, geçici yaşam alanında 252 prefabrik, 252 de briket olmak üzere 504 konutun yer aldığını dile getirdi.

Tüm konteynerlere sağlanan eşya desteklerinin aynısının bu konutlara da sağlandığını belirten Kurt, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki hafta klima kurulumları tamamlanacak. Bir evde olması gereken buzdolabından çekyatına, mutfak setinden temizlik setlerine kadar her şeyi sağ olsun AFAD personelimiz devletimizin imkanları doğrultusunda temin etti, kurulumları tamamlandı. Şu anda burada yerleştirmeye başladık. Vatandaşlarımızı pazartesiden itibaren yerleşime alıyoruz. Kimlik bilgilerini alıyoruz. Burası bir yaşam merkezi olacağı için burada insanlar bir ikametgah belirtecek. Burada prefabrik evlerimizde, briketlerimizde kimler kalacak? Bunların şu anda bilgilerini alıyoruz. Daha sonra bunları sisteme işliyoruz. Cumartesi günü itibarıyla 50-60 ailemize de anahtar teslimini yapacağız."

Kurt, 70 dönümde kurulan konutlara yerleşecek vatandaşların, sosyal donatı alanlarıyla da güzel bir ortamda kalacağını sözlerine ekledi.

